O que CEOs fazem ao acordar? Veja a rotina de 11 líderes do Vale do Silício

Rotinas matinais estruturadas são comuns entre executivos que comandam grandes empresas. Hábitos como atividade física, leitura de e-mails, meditação, jejum e planejamento de tarefas nas primeiras horas da manhã fazem parte do dia a dia de líderes como Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sam Altman e Jeff Bezos.

Para muitos desses executivos, esse período do dia é visto como o mais produtivo. Por isso, parte da agenda é organizada logo cedo, antes do início das reuniões e demais compromissos corporativos.

As rotinas apresentadas foram compiladas em um levantamento publicado pelo Business Insider.

Mark Zuckerberg

O CEO da Meta costuma acordar por volta das 8h e começa o dia verificando aplicativos como Facebook, Messenger e WhatsApp no celular.

Depois de checar as redes sociais, Zuckerberg se dedica a exercícios físicos. Nos últimos anos, ele passou a praticar MMA e jiu-jitsu, além de treinos de força e condicionamento físico.

Segundo entrevistas, o executivo realiza três a quatro sessões semanais de artes marciais e outras atividades físicas.

Tim Cook

O CEO da Apple costuma acordar entre 4h e 5h da manhã. A primeira atividade do dia é responder e-mails.

Cook dedica cerca de uma hora à leitura dessas mensagens para acompanhar sugestões, críticas e ideias enviadas à empresa.

Depois disso, ele vai à academia, onde costuma praticar musculação antes do início da jornada de trabalho.

Sam Altman

O CEO da OpenAI afirma que as primeiras horas da manhã são o período mais produtivo do seu dia.

Por isso, Altman evita marcar reuniões nesse horário. Ao acordar, ele costuma tomar um expresso forte e raramente toma café da manhã.

Segundo ele, a rotina inclui períodos de jejum prolongado, que podem chegar a 15 horas.

Evan Spiegel

O CEO do Snap acorda por volta das 5h da manhã para ter um período de tempo sozinho antes do início do trabalho.

Depois de verificar e-mails e o aplicativo da empresa, Spiegel costuma tomar um expresso duplo.

A rotina também inclui sessões de academia ou meditação, prática que ele afirma ter adotado após incentivo de sua esposa, a modelo Miranda Kerr.

Jeff Bezos

O fundador da Amazon costuma iniciar o dia de forma mais tranquila. Bezos prefere ler jornais e tomar café da manhã com os filhos antes do início da agenda profissional.

Ele também mantém uma rotina de exercícios físicos e costuma realizar 30 minutos de exercícios aeróbicos e cerca de 45 minutos de musculação ou treinamento de resistência.

Bezos geralmente agenda as reuniões mais importantes por volta das 10h, horário em que considera estar mais focado.

Peter Warwick

O CEO da Scholastic acorda entre 5h30 e 6h da manhã. Logo ao despertar, o executivo toma café, verifica e-mails e lê notícias.

Entre os veículos que consulta estão The New York Times, The Wall Street Journal e Financial Times. Warwick também afirmou gostar de acompanhar a Premier League inglesa para ficar por dentro das novidades do seu time, o Arsenal

Às 7h, o executivo costuma fazer uma caminhada ou corrida com sua esposa antes de seguir para o trabalho.

Marc Benioff

O CEO da Salesforce começa o dia com 30 a 60 minutos de meditação. Benioff afirma que a prática ajuda a reduzir o estresse e melhorar o foco.

A meditação também foi incorporada ao ambiente corporativo da empresa, que tem salas dedicadas à prática em seus escritórios.

Peter Beck

O CEO da empresa espacial Rocket Lab costuma acordar entre 4h30 e 5h da manhã, na Nova Zelândia.

Ao iniciar o dia, ele verifica e-mails relacionados aos projetos da empresa. Beck afirma que não consome café nem costuma tomar café da manhã.

Bob Iger

O CEO da Disney acorda por volta das 4h15 da manhã.

Ele prefere se exercitar antes de olhar o celular. Segundo Iger, esse período ajuda a organizar pensamentos e planejar o dia antes do início da agenda de trabalho.

Jack Dorsey

O cofundador do Block e do X (antigo Twitter) mantém uma rotina que inclui meditação pela manhã.

Dorsey costuma acordar por volta das 6h15, meditar por cerca de uma hora e depois toma café.

Jamie Dimon

O CEO do JPMorgan começa o dia às 5h da manhã. Durante cerca de duas horas, Dimon lê jornais, relatórios de analistas e documentos internos do banco.

Depois da leitura, Dimon costuma realizar exercícios físicos por aproximadamente 45 minutos.