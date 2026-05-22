O que aconteceu com a Tok&Stok? Entenda por que grupo está fechando lojas e dando descontos

A Tok&Stok não faliu. Mas está no momento mais crítico de sua história.

O Grupo Toky (holding que controla a Tok&Stok e a Mobly) protocolou pedido de recuperação judicial na terça-feira, 12, na Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo. A dívida declarada é de R$ 1,12 bilhão. O processo corre sob segredo de justiça.

Mas, ao contrário da crença popular, a recuperação judicial não é falência, mas sim um instrumento jurídico que permite a uma empresa em dificuldade financeira buscar proteção temporária contra seus credores enquanto reorganiza suas dívidas.

Assim que o pedido é aceito pela Justiça, a empresa passa a ter 180 dias de proteção — período em que cobranças, execuções e penhoras ficam suspensas.

Durante esse prazo, a empresa precisa apresentar um plano de recuperação ao juízo, detalhando como pretende honrar seus compromissos.

Os credores votam o plano em assembleia. Se aprovado, a empresa segue operando sob as novas condições negociadas.

Se rejeitado (ou se a empresa não conseguir cumprir o plano) o caminho pode levar à falência.

A falência, por sua vez, é o encerramento definitivo das atividades. Os bens da empresa são liquidados para pagar os credores, na ordem estabelecida pela lei.

Isso ainda não aconteceu com a Tok&Stok.

No caso da empresa, as lojas físicas seguem abertas, o e-commerce continua ativo e toda a operação permanece em funcionamento, segundo o Grupo Toky. "A recuperação judicial é o caminho para uma reestruturação ordenada — e não um sinal de insolvência definitiva", afirmou a companhia.

O que já está mudando

Algumas lojas estão sendo fechadas.

A unidade do D&D Shopping, na zona sul de São Paulo, fecha no sábado, 23, com liquidação de estoques com descontos de 50% a 70%, segundo a EXAME.

É o tipo de movimento esperado num processo de recuperação judicial: fechar operações menos rentáveis para reduzir custos e concentrar recursos nas unidades viáveis.

O maior risco operacional, segundo especialistas, não é o fechamento imediato das lojas, mas sim o efeito sobre a cadeia de fornecedores.

Empresas em recuperação judicial frequentemente enfrentam restrições de entrega ou exigências de pagamento antecipado por parte de fornecedores com receio de inadimplência.

O que os clientes precisam saber

As lojas estão abertas e as compras podem ser feitas normalmente.

Mas especialistas recomendam cautela para quem aguarda entregas ou reembolsos: é importante manter todos os comprovantes de compra, protocolos de atendimento e registros de comunicação com a empresa, segundo o Diário do Comércio e Indústria (DCI).

Em processos de recuperação judicial, clientes com pedidos em aberto são credores da empresa, e precisam acompanhar o andamento do processo para garantir seus direitos.

A Tok&Stok pode fechar de vez?

Pode — mas não necessariamente vai. Os dados históricos, porém, não são animadores.

Estudo da Serasa Experian com 3.522 empresas que passaram por recuperação judicial no Brasil mostra que apenas 23% conseguem efetivamente se recuperar e retomar operações normais fora da supervisão judicial, segundo dados publicados pelo CNJ e pela própria Serasa.

Das que concluem o processo, 58% voltam às operações normais — mas 29% acabam falindo mesmo após aprovação do plano, segundo levantamento do Super Finanças de setembro de 2025.

O desfecho depende de três fatores principais: a aprovação do plano pelos credores, a capacidade da empresa de gerar caixa durante o processo e a manutenção da cadeia de fornecedores.

É neste último ponto que o risco imediato é maior, já que fornecedores com receio de inadimplência podem restringir entregas ou exigir pagamento antecipado, comprometendo estoques mesmo com as lojas abertas.

O contexto macroeconômico não ajuda. O Brasil encerrou 2025 com 2.466 empresas em recuperação judicial — recorde absoluto da série histórica e alta de 13% em relação a 2024, segundo a Serasa Experian.

O Monitor RGF aponta que 5.680 companhias estavam em algum estágio de recuperação judicial no quarto trimestre de 2025 — 24,3% a mais do que no mesmo período de 2024. Com a Selic a 14,75%, as chances de uma empresa altamente alavancada sair do processo com saúde financeira são estruturalmente menores do que em períodos de juros baixos.

A Tok&Stok tem 46 anos de história. Sobreviveu à abertura econômica dos anos 1990, à crise de 2008 e à pandemia. O plano de recuperação a ser apresentado nas próximas semanas vai dizer se vai sobreviver a esta também.