O que a Pudim Beauty ensina sobre branding emocional no mercado de beleza de 2025

A influenciadora aposta em produtos que tragam nostalgia, estética lúdica e estratégia futurística

(Pudim Beauty)

Luana Araujo
Luana Araujo

Redatora

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 15h10.

Camila Pudim, influenciadora com milhões de seguidores, lançou recentemente a Pudim Beauty, sua nova marca de maquiagem. A ação enfatiza sua entrada no mundo da beleza de forma criativa.  

Essa iniciativa coincide com um momento de transformação, em que a mídia orgânica para marcas de beleza no Instagram caiu 28% no primeiro trimestre de 2025, segundo dados da Vogue Business. 

Nesse contexto, a marca se destaca por apostar em tendências, autenticidade e inovação, justamente aquilo que consumidores modernos agora buscam com urgência.

 

Gestão de marca emocional e sensorial em um mundo de alta tecnologia

A identidade da Pudim Beauty ganha força ao combinar elementos afetivos, fragrância de pudim, mascote capivara, adesivos colecionáveis com uma linguagem visual divertida e acessível..

Além disso, tendências emergentes como hiperpersonalização estão redefinindo padrões do setor. Estudos apontam que 72% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por cosméticos customizados; e 42% manifestam interesse direto por esse tipo de produto, refletindo uma mudança de comportamento notável. Informações retiradas de Sai Partners e IFOP 

Somado a isso, a inclusão de IA no setor (para diagnósticos de pele, ferramentas de realidade aumentada e personalização preditiva) cresce aceleradamente. Marcas como Nars, La Mer e Savage X Fenty lideram essa evolução com soluções como diagnósticos feitos com a ferramenta e prova virtual de produtos.

A atenção do público se deslocou de campanhas grandes para experiências personalizadas e relacionamentos de longo prazo, fundamentais para fidelização e diferenciação

Com isso, marcas como a Pudim Beauty se beneficiam ao atuar em nichos com alta credibilidade. 

