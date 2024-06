O poder das pequenas decisões: como a American Airlines economizou milhares com apenas uma azeitona?

Dominar as finanças pode ser uma tarefa complexa: exige análises minuciosas e tomada de decisões importantes. Apesar disso, muitas vezes os melhores resultados financeiros vêm de mudanças aparentemente simples.

Foi isso o que ocorreu com a American Airlines. Em 1987, a maior companhia aérea do mundo resolveu tirar uma azeitona de cada salada servida a bordo. E foi assim – com apenas uma azeitona fora do cardápio – que a empresa conquistou um resultado admirável: uma economia de US$ 40 mil por ano.

As informações são de uma reportagem da BBC, que revela também que a decisão veio do próprio CEO da American Airlines, Bob Crandall. Após analisar dados operacionais, o empresário descobriu que 72% dos passageiros não consumiam as azeitonas nas refeições. Para evitar desperdício e cortar gastos, Crandall, então, decidiu reduzir a quantidade de azeitonas em cada salada.

A mudança, tão simples, trouxe uma economia inesperada. E também se tornou um excelente exemplo de como a boa alocação de capital pode salvar uma empresa. Não à toa, essa é uma habilidade fundamental para todo gestor.

Veja como alocar recursos de forma assertiva neste treinamento introdutório em Finanças Corporativas, que está disponível gratuitamente por tempo limitado

Segredo para o sucesso está na boa alocação de capital

Para o empresário William Thorndike, autor do livro The Outsiders, o que une os executivos mais bem-sucedidos do mundo é dominar a arte de alocar recursos de maneira estratégica, racional e sustentável para as empresas.

Ele explica que profissionais com essa capacidade sabem quais áreas precisam de investimentos e dão prioridade para as que prometem maiores retornos ajustados ao risco. No mundo dos negócios, esta habilidade vale ouro.

Além disso, o executivo diz que o segredo do sucesso está em reinvestir de forma assertiva nos próprios negócios e perseguir aquisições que realmente agregam valor para a empresa, sem seguir modismos ou pressões de mercado.

Liberadas com exclusividade: aulas introdutórias ao MBA em Finanças Corporativas mostram como conquistar essa habilidade de ouro

Como colocar isso em prática?

Saber como alocar capital não é apenas uma habilidade técnica ou conhecimento teórico, mas uma prática estratégica, que pode transformar a saúde financeira de uma organização. O caso da American Airlines e a azeitona é um exemplo claro de como decisões simples, mas baseadas em dados e análise cuidadosa, podem levar empresas a resultados impressionantes.

De olho nisso – e com foco em preparar profissionais para tomar decisões financeiras inteligentes e estratégicas que podem economizar milhões para as empresas – a EXAME apresenta o Pré-MBA em Finanças Corporativas.

Com acesso liberado entre 17 e 25 de junho, as quatro aulas introdutórias vão mostrar como dominar a alavanca que pode impulsionar uma carreira corporativa em direção ao próximo nível profissional.

EU QUERO PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO AO MBA DE FINANÇAS CORPORATIVAS DA FACULDADE EXAME

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME