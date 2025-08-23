O poder das pequenas decisões: como a American Airlines economizou milhares com apenas uma azeitona?

Dominar as finanças pode ser uma tarefa complexa: exige análises minuciosas e tomada de decisões importantes. Apesar disso, muitas vezes os melhores resultados financeiros vêm de mudanças aparentemente simples.

Foi isso o que ocorreu com a American Airlines. Em 1987, a maior companhia aérea do mundo resolveu tirar uma azeitona de cada salada servida a bordo. E foi assim – com apenas uma azeitona fora do cardápio – que a empresa conquistou um resultado admirável: uma economia de US$ 40 mil por ano.

Veja como alocar recursos de forma assertiva neste treinamento introdutório em Finanças Corporativas; garanta sua vaga!

As informações são de uma reportagem da BBC, que revela também que a decisão veio do próprio CEO da American Airlines, Bob Crandall. Após analisar dados operacionais, o empresário descobriu que 72% dos passageiros não consumiam as azeitonas nas refeições. Para evitar desperdício e cortar gastos, Crandall, então, decidiu reduzir a quantidade de azeitonas em cada salada.

A mudança, tão simples, trouxe uma economia inesperada. E também se tornou um excelente exemplo de como a boa alocação de capital pode salvar uma empresa. Não à toa, essa é uma habilidade fundamental para todo gestor.

Segredo para o sucesso está na boa alocação de capital

Para o empresário William Thorndike, autor do livro The Outsiders, o que une os executivos mais bem-sucedidos do mundo é dominar a arte de alocar recursos de maneira estratégica, racional e sustentável para as empresas.

Ele explica que profissionais com essa capacidade sabem quais áreas precisam de investimentos e dão prioridade para as que prometem maiores retornos ajustados ao risco. No mundo dos negócios, esta habilidade vale ouro.

Além disso, o executivo diz que o segredo do sucesso está em reinvestir de forma assertiva nos próprios negócios e perseguir aquisições que realmente agregam valor para a empresa, sem seguir modismos ou pressões de mercado.

Aprenda mais sobre finanças corporativas e seja um líder estratégico

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.