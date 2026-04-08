O plano desses dois amigos para faturar US$ 2 milhões vendendo hambúrgueres

Um investimento inicial de poucos milhares de dólares, feito no cartão de crédito e sem grandes expectativas de retorno, deu origem a um negócio com projeção de faturar US$ 2 milhões.

Criado por Josh Kim e Sam Hong, o Softies Burger começou como uma operação sem pretensão, estruturada para ser financeiramente enxuta e de risco limitado, mas rapidamente cresceu e começou a gerar uma receita consistente.

A proposta inicial seguia uma lógica comum nos negócios: testar um modelo com baixo comprometimento de capital. Em vez de abrir um restaurante tradicional, os fundadores optaram por um formato temporário, operando em eventos e espaços temporários.

A expectativa era vender cerca de 50 a 100 hambúrgueres no primeiro dia. O resultado superou as projeções: mais de 300 unidades foram vendidas em três horas. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Como o negócio cresceu?

O desempenho inicial não levou a uma expansão imediata. Em vez disso, os fundadores mantiveram uma estratégia gradual, realizando eventos pontuais ao longo das semanas seguintes. A decisão permitiu observar a consistência da demanda e reduzir riscos operacionais e financeiros.

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Ao repetir o formato temporário, o Softies Burger conseguiu testar preço, volume e aceitação do produto sem assumir custos fixos elevados, como aluguel e equipe fixa.

Com a demanda se mostrando recorrente, o negócio passou a operar em eventos maiores, como o Smorgasburg, em Los Angeles. A ampliação ocorreu de forma progressiva, acompanhando a capacidade operacional e a geração de caixa, um movimento alinhado à disciplina financeira necessária para sustentar o crescimento.

Receita crescente e estratégia de capital

Com a consolidação da marca, o Softies Burger abriu o primeiro restaurante no formato tradicional e passou a projetar um faturamento próximo de US$2 milhões. Ainda assim, o plano de expansão não segue o padrão comum de multiplicação de unidades.

O foco não está na abertura acelerada de novas lojas, mas na manutenção de uma operação sustentável. A decisão indica uma abordagem voltada à eficiência financeira, priorizando consistência de receita e controle de custos em vez de crescimento acelerado baseado em alavancagem.

O caso mostra como decisões estruturadas, desde o investimento inicial até o ritmo de expansão, impactam diretamente a saúde financeira de um negócio.

Em um ambiente cada vez mais competitivo, a capacidade de testar modelos, controlar riscos e escalar com base em dados concretos se torna um diferencial relevante para profissionais de diferentes áreas.

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