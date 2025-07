O novo truque das companhias aéreas para cobrar mais sem que você perceba

As grandes companhias aéreas americanas estão cobrando mais caro de passageiros que viajam sozinhos, especialmente em voos curtos durante a semana.

A nova estratégia de precificação, revelada por uma análise da revista The Economist, mostra que empresas como American Airlines e United adotaram um modelo em que o valor por pessoa em reservas individuais é superior ao cobrado quando duas pessoas compram as passagens juntas.

Segundo a revista britânica, a prática é mais agressiva na American Airlines, onde 57% das rotas apresentaram preços pelo menos 5% mais altos para passageiros solo durante a semana.

Na United, esse percentual foi de apenas 8%. A Delta, por outro lado, recuou após críticas e passou a cobrar sempre o dobro do preço de um único viajante quando duas passagens são adquiridas juntas.

Preço das passagens

A diferença de valores pode ser significativa. Em um exemplo citado na reportagem, um voo de Greenville para Charlotte com retorno na sexta-feira custava US$ 811 para um passageiro e US$ 565 por pessoa para dois. Com retorno no sábado, o preço caía para US$ 497 por pessoa, independentemente do número de viajantes.

A tática, conhecida como “fare fencing”, visa capturar o perfil de viajantes corporativos que voam sozinhos durante a semana e estariam dispostos a pagar mais.

Curiosamente, a exposição do caso por blogs de viagem como Thrifty Traveler e The Points Guy pode ter tido um efeito colateral: com a repercussão, Delta e United teriam nivelado os preços para cima, eliminando o desconto para quem viaja em dupla.