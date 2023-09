O novo modelo de treinamento nas grandes empresas

As empresas enfrentam uma lacuna de habilidades impulsionada pela rápida evolução da tecnologia. Uma pesquisa da McKinsey revelou que 9 em cada 10 líderes já enfrentam escassez de habilidades em algumas áreas.

Uma das soluções procuradas por grandes empresas, como a Amazon e a Microsoft, são os treinamentos corporativos através de streaming: uma alternativa mais econômica, moderna, efetiva e com alta escalabilidade.

Antes da pandemia de COVID-19, a aprendizagem online ganhava espaço nas empresas complementando sistemas tradicionais de gestão de aprendizagem. Mas a súbita mudança para o trabalho remoto acelerou essa tendência, transformando tecnologias e estratégias, juntamente com outras abordagens mais colaborativas de aprendizagem.

Ao mesmo tempo, as empresas estão descobrindo que o investimento em aprendizagem e desenvolvimento é um fator decisivo para contratação e retenção de talentos - segundo o LinkedIn Research, em 2019, esse era um fator considerado por 94% dos profissionais ao escolher onde trabalhar.

A mesma pesquisa constatou que as habilidades necessárias para os empregos mudaram em 25% desde 2015 e prevê que mudarão em 200% até 2027. Ou seja: quem não se atualizar, se tornará obsoleto.

Como unir treinamento e desenvolvimento ao trabalho

Há 10 anos, a maior parte do aprendizado digital envolvia no mínimo um curso de três horas. No entanto, esse tempo não está mais disponível para os profissionais. Agora, a micro-aprendizagem divide o treinamento em pedaços cada vez menores.

Assim o microlearning pensado para se encaixar ao fluxo de trabalho da atualidade, é considerado o grande diferencial entre as plataformas de streamings corporativas procuradas e contratadas para o treinamento e desenvolvimento de talentos das grandes empresas.

Pensando em tudo isso, a Exame Corporate Education apresenta uma solução para inserir o aprendizado contínuo nas empresas: a Witseed, plataforma de streaming que já soma mais de 40 mil pessoas desenvolvendo suas habilidades.

Vantagens do streaming corporativo

→ Alta escalabilidade

As aulas disponíveis na Witseed podem ser assistidas em qualquer lugar do mundo, basta ter acesso à internet.

→ Economia

Uma multinacional do setor do Agro, cliente da Witseed, economizou mais de R$ 10 milhões de reais em treinamentos presenciais utilizando o streaming corporativo para treinar os novos colaboradores no seu CSC (Centro de Serviços Compartilhado).

→ Acompanhamento de métricas

A Witseed oferece um painel de acompanhamento dos cursos disponíveis para seus colaboradores. Assim, os líderes podem acompanhar o desenvolvimento em tempo real dos profissionais, reduzindo a zero os custos do não aprendizado.

→ Treinamentos nas maiores tendências do mercado

Recentemente, a Witseed adicionou uma nova trilha de aprendizado à sua plataforma: Inteligência Artificial, com foco em negócios, ajudando os profissionais a aprenderem a otimizar e alavancar os seus projetos e operações colocando ferramentas altamente práticas e eficientes de IA para trabalhar para o seu negócio.

A Witseed também oferece a Fábrica de Conteúdos, possibilitando que as empresas selecionem os temas que seus colaboradores necessitam de treinamento e os desenvolvam, junto com o time de aprendizagem da Exame Corporate Education, de forma completamente personalizada e exclusiva.

→ Metodologias comprovadamente eficientes

A mudança no consumo de vídeos em formatos mais curtos e produções em alta qualidade, principalmente entre as gerações mais jovens, revolucionou o mercado audiovisual. A Witseed leva esse formato ao pé da letra, proporcionando uma verdadeira experiência de cinema, através de vídeos curtos que se integram facilmente ao fluxo de trabalho, contribuindo para a abordagem do microlearning e garantindo mais de 77% de conclusão dos cursos.

→ Aprendizagem autodirigida

Ainda segundo o LinkedIn Research, 74% dos profissionais preferem uma abordagem autodirigida e independente quando o assunto é treinamento e desenvolvimento nas empresas. Pensando nisso, a Witseed disponibiliza mais de 20 trilhas, com temas variados, que abrangem desde soft skills até cases reais.

Utilizando Inteligência Artificial, a Witseed indica cursos relacionados àqueles que os colaboradores já terminaram, incentivando o aprendizado contínuo.

Como a IA está transformando o mundo corporativo

Através da criação de conteúdo personalizado, da colaboração ativa, do surgimento de provedores inovadores e do uso inteligente da IA, a educação está se tornando mais acessível, interativa e adaptada às necessidades individuais. Essas tendências estão democratizando o aprendizado e abrindo portas para uma abordagem educacional mais inclusiva e dinâmica dentro das empresas.

