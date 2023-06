O novo investimento de Pedro Moll, da D’or: uma plataforma para criação e venda de produtos físicos

Os empreendedores e influenciadores digitais descobriram o potencial de lançamento de marcas e produtos próprios e da comercialização a partir do marketing de afiliados. E é esse mercado que Pedro Moll, acionista e conselheiro da rede D’or, e os sócios Adriano Buzatto e Jânio Greggio estão de olho com o lançamento da 360Hub.

O novo negócio é uma plataforma que funciona como um marketplace para empreendedores digitais que procuram criar e comercializar produtos físicos. Criada em Belo Horizonte, Minas Gerais, terra de plataformas como a Hotmart, famosa no mercado pela oferta de infoprodutos como cursos, ebooks e clube de assinatura, a novata foca em um setor que o trio de sócios vê como descoberto e com grande potencial, principalmente para empreendedores que não querem depender de vendas em marketplaces de grandes varejistas.

“A gente sabe que muitas das pessoas que vendem na internet não vendem produto físico porque têm dificuldades. Elas nem sabem por onde começar para entregar para o Brasil inteiro”, afirma Jânio Greggio, sócio, especialista em marketing digital e profissional que estará à frente do negócio como CEO.

Como funciona o negócio

O projeto foi criado com investimentos iniciais de R$ 5 milhões e estruturado ao longo dos últimos 18 meses. A participação de Moll como sócio veio a partir da PJM Investments, uma empresa de investimento privado que o executivo criou em 2017 e que reúne cerca de 25 startups investidas na carteira. Em 12 delas, Buzzatto também participa como sócio-investidor, entre elas a Inchurch, Multiplaier app, Parcela Express e Crediall Soluções em Crédito imobiliário

Para fomentar a cadeia de negócios, a 360 Hub conta com soluções de pagamentos digitais, logística, fornecedores e uma base de afiliados para impulsionar as vendas, atualmente em 20 mil usuários.

O lançamento oficial será no fim deste mês com um projeto construído em parceria com o humorista e influenciador Tirulipa, o "Deu After", um produto anti-ressaca desenvolvido por uma fábrica parceira. A expectativa é de que, em 24 horas, a empresa fature em torno de 5 milhões de reais em vendas.

“Este mercado funciona muito pelo que chamamos de ‘momentos’. Você cresce muito o faturamento com esse tipo de ação e chega uma hora em que você tem ‘um momento’ por dia”, diz Greggio.

Até por isso, a empresa trabalha para chegar ao fim do ano com mais 300 grandes produtores, aqueles com receita mensal acima de 1 milhão de reais. Esses profissionais regularmente têm grande visibilidade nas redes sociais, contribuindo tanto para os resultados em vendas quanto para atrair interessados em aderir ao marketing de afiliados. No planejamento, esse grupo deve chegar a 200 mil ao fim de dezembro.

Batidos os números, a 360 Hub visa transacionar R$ 520 milhões no primeiro ano de plataforma. "Este é um mercado que pouca gente conhece e a gente procurou fazer um número que não fosse um chute, e sim que tivesse dentro da realidade", afirma Buzatto.