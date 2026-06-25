O negócio que transforma solo em decisão bilionária na infraestrutura brasileira

A Suporte Infra, especializada na geração de inteligência para engenharia e infraestrutura, encerrou 2025 com faturamento de R$ 82,6 milhões e prevê ultrapassar R$ 100 milhões em 2026, projeção que está associada à avaliação interna de que o país vive um período especialmente favorável para investimentos em infraestrutura, impulsionado por concessões, parcerias público-privadas e novos investimentos privados.

Fundada em 2011, a empresa passou de uma operação focada em sondagens para uma estrutura que reúne investigações de campo, ensaios laboratoriais, geotecnia, análise de dados e tecnologia para projetos e obras de infraestrutura.

A empresa trabalha para apoiar concessionárias, construtoras, projetistas, operadores de infraestrutura e organizações responsáveis pela implantação de grandes empreendimentos. A proposta é produzir, organizar e qualificar informações que permitam decisões mais previsíveis e com menor nível de risco.

O fundador e CEO Maurício Malanconi nasceu em São Paulo, cresceu em Santos e foi para São Carlos cursar engenharia civil e, posteriormente, realizar o mestrado em engenharia urbana pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Atualmente vive em São Pedro, no interior paulista, município que também abriga a sede da empresa.

Sua carreira sempre esteve ligada ao universo da infraestrutura, com o primeiro contato sendo na época de estágio no Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP). Mais tarde, trabalhou durante quase uma década na consultoria Canhedo Beppu, participando de projetos rodoviários e de infraestrutura em diferentes regiões do Brasil.

Ao acompanhar obras e projetos de grande porte, Maurício observou como decisões de alto valor dependiam da qualidade das informações coletadas em campo. Também identificou limitações na forma como esses dados eram organizados, transportados entre diferentes etapas do processo e utilizados pelos profissionais responsáveis pelos empreendimentos.

A ideia de criar a empresa amadureceu ao longo de alguns anos de atuação profissional. Quando a decisão de empreender foi tomada, poucos meses foram suficientes para estruturar a operação, adquirir os primeiros equipamentos e conquistar os contratos iniciais. A fundação da Suporte também teve participação de um ex-sócio, que havia trabalhado com Maurício anos antes.

Mas antes da Suporte, Maurício já havia vivido uma experiência empreendedora. No início dos anos 2000, ao lado do irmão, lançou em Santos um portal que alcançou grande popularidade no litoral paulista.

"Foi uma experiência marcante porque me colocou em contato com tecnologia, plataformas digitais, comunidades online e modelos de negócio baseados em dados muito antes de esse tema ganhar relevância no ambiente corporativo", conta.

Os serviços da Suporte Infra

A operação da Suporte está dividida em três frentes. A primeira é a realização de investigações geotécnicas e sondagens de campo, ou seja, coletadas informações diretamente nos locais onde serão executadas obras ou implantados empreendimentos.

A segunda envolve ensaios laboratoriais, quando os materiais obtidos em campo passam por análises técnicas capazes de fornecer informações sobre suas características e comportamento. Por fim, a terceira área é a geotecnia e engenharia aplicada. Nela, os dados coletados e analisados são transformados em informações que auxiliam profissionais e empresas na tomada de decisões.

A tecnologia também ocupa um papel cada vez mais relevante dentro da organização. A inteligência artificial já está presente em diferentes processos operacionais, utilizando, por exemplo, modelos para validação de dados, análise de imagens obtidas em campo, rastreabilidade operacional, controle de qualidade e apoio à tomada de decisão.

Além disso, a empresa acumulou milhões de registros técnicos ao longo de sua trajetória, que hoje alimentam um data lake proprietário utilizado para armazenar e organizar dados gerados pelas operações.

A operação

A Suporte Infra já atendeu mais de 480 clientes distribuídos por todo o Brasil. Entre eles estão concessionárias, construtoras, projetistas, empresas dos setores de energia, saneamento e mineração, além de órgãos públicos.

"O elemento comum entre esses diferentes perfis de clientes é a necessidade de informações confiáveis para apoiar decisões que se tornam cada vez mais complexas à medida que os empreendimentos crescem em escala", diz.

Atualmente, a empresa conta com cerca de 330 funcionários. A sede administrativa está localizada em São Pedro (SP); há também um escritório em Moema, na capital paulista, e equipes e estruturas operacionais mobilizadas em diferentes regiões do país para acompanhar obras e projetos em execução.

A evolução da empresa envolve ainda mudanças na governança. O controle permanece com o sócio fundador e conta com Bruno Britto no quadro societário. "Bruno traz uma trajetória relevante no setor de infraestrutura e contribui para a preparação da empresa para um novo ciclo de crescimento", diz.

Ao mesmo tempo, foi estruturado um modelo de governança composto por conselho consultivo e diretoria executiva, alinhado aos objetivos definidos para os próximos anos.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

A lista completa das empresas selecionadas para a edição 2026 será divulgada a partir de julho e o evento de premiação das campeãs será em 26 de agosto, em São Paulo.