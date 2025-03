O negócio dele rendeu US$ 114 mil, então ele largou o emprego: 'Tenho mais sucesso e trabalho menos'

Carter Osborne, de 29 anos, passou cinco anos conciliando dois trabalhos até perceber que sua atividade paralela era mais lucrativa do que seu emprego formal.

Em agosto de 2023, ele foi promovido a diretor em sua empresa de relações públicas, mas sua ocupação extra — editar redações de admissão à faculdade para estudantes do ensino médio — cresceu de forma exponencial.

Entre os dois trabalhos, Osborne chegou a dedicar 70 horas semanais. Diante desse cenário, decidiu que era hora de transformar seu negócio paralelo em sua principal fonte de renda. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Ele abandonou o emprego para investir no próprio negócio

No ano passado, seu trabalho como tutor lhe rendeu mais de US$ 114.000, dobrando efetivamente seu salário.

Ao perceber que nenhuma de suas opções de emprego de tempo integral lhe trazia a mesma satisfação que a educação, Osborne tomou uma decisão definitiva: investir no próprio negócio.

Em janeiro deste ano, ele deixou a empresa de relações públicas para se dedicar exclusivamente à tutoria. Com mais tempo disponível, sua base de clientes cresceu significativamente, saltando de nove para 24 alunos no primeiro trimestre do ano.

Além do crescimento financeiro, Osborne tomou precauções antes de abandonar a segurança de um emprego formal. Ele calculou suas despesas para os seis meses seguintes, incluindo hipoteca e custos operacionais do negócio, garantindo uma reserva financeira suficiente. Essa abordagem estratégica minimizou riscos e lhe permitiu fazer a transição com mais segurança.

O segredo número 1 do empreendedor

A transição bem-sucedida de Osborne reflete princípios essenciais das finanças corporativas: análise de risco, planejamento financeiro e identificação de oportunidades de crescimento.

Sua trajetória ressalta a importância de uma gestão eficiente para transformar uma fonte de renda secundária em um empreendimento sustentável.

No cenário atual, em que muitas pessoas buscam diversificação de renda e maior controle sobre suas carreiras, a história de Osborne serve como um exemplo concreto de como um planejamento estratégico pode levar à independência financeira.

