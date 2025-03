O negócio de jovem de 30 anos rende US$ 27 mil — leva 2 horas por dia e supera emprego das 9 às 5

Construir uma fonte alternativa de renda pode ser um caminho estratégico para estabilidade financeira e crescimento profissional.

Foi exatamente isso que Domonique Brown, designer gráfica de 30 anos, conquistou ao transformar sua arte em um empreendimento lucrativo.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

O que começou como uma atividade paralela se tornou uma marca reconhecida, fechando contratos com grandes varejistas como Target, Walmart e Disney. Seu negócio, DomoINK, hoje gera uma receita bruta de US$ 333.600 por ano, uma média de US$ 27.800 mensais, superando seu salário fixo de US$ 90.000 anuais. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Como ela fez isso? Simples!

O caso de Brown exemplifica como uma gestão eficiente das finanças e uma estratégia bem estruturada podem converter um talento pessoal em um empreendimento altamente rentável.

Seu sucesso financeiro está diretamente ligado à sua capacidade de diversificar suas fontes de receita. Além das vendas diretas pelo Etsy, sua arte é licenciada para produtos diversos, como cortinas de chuveiro e bancos de bar, ampliando sua presença no mercado e maximizando seus ganhos.

A história de Brown também destaca um aspecto essencial do mundo financeiro: a gestão de riscos. Mesmo diante da instabilidade econômica, ela soube equilibrar sua atividade paralela com seu emprego fixo, evitando riscos excessivos enquanto consolidava sua marca. Essa abordagem minimiza a vulnerabilidade financeira e maximiza o potencial de crescimento.

Outro ponto relevante é a confiança no valor de seu produto. Brown enfrentou desafios e questionamentos sobre a viabilidade comercial de sua arte, mas persistiu em seu nicho, garantindo diferenciação no mercado.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

