O negócio de investigar fraudes salvou empresas — e gerou milhões para ela

Nos últimos anos, as empresas brasileiras têm enfrentado uma pressão crescente para se adequarem a um número cada vez maior de regulamentos e para protegerem suas operações contra riscos, após escândalos como os desvendados pela Operação Lava Jato.

Nesse cenário, compliance e a gestão de riscos se tornaram essenciais para a sobrevivência de empresas, grandes e pequenas.

Foi nesse contexto que a Procsy, fundada em 2019 por Mayara Corrêa, despontou como uma das principais consultorias de governança, risco e compliance no Brasil.

Em 2023, a Procsy conquistou uma receita líquida de 2 milhões de reais, com um crescimento de 10% em relação ao ano anterior.

Procsy entrou para o Com esse resultado, aentrou para o ranking Exame Negócios em Expansão 2024, com um crescimento de 10% em 2023, alcançando a 58ª posição entre as empresas que faturam entre 2 milhões e 5 milhões de reais.

A trajetória de Mayara Corrêa

Com um portfólio robusto de serviços, a empresa oferece soluções completas para empresas que buscam garantir a integridade de seus processos e se proteger contra riscos financeiros e regulatórios.

“Nosso foco é ajudar as empresas a criarem estruturas de governança que protejam seus interesses e os de seus stakeholders. Compliance não é só uma exigência legal, é uma estratégia que agrega valor ao negócio”, afirma Mayara Corrêa, fundadora e CEO da Procsy.

Com uma equipe especializada e uma tecnologia inovadora, como a plataforma Procsy RiskFlow, que automatiza a gestão de riscos e controles internos, a empresa está mudando a forma como as organizações abordam a conformidade e a segurança de seus processos.

A história de Mayara é um exemplo claro de como a dedicação e o foco no aprendizado podem abrir portas no mercado corporativo.

KPMG, Epson e Walmart, Mayara se especializou em auditoria e gestão de riscos, antes de decidir empreender. Com passagens por grandes empresas comose especializou em auditoria e gestão de riscos, antes de decidir empreender.

“Eu sempre soube que queria estar à frente de algo. Tive a sorte de ter mentores que me guiaram e me deram liberdade para crescer. Isso foi essencial quando decidi abrir a Procsy”, diz Mayara.

Ela fez a transição do setor corporativo para o empreendedorismo ao perceber que poderia oferecer soluções mais completas para empresas que lidam com riscos e conformidade.

Em 2019, com a experiência adquirida ao longo de sua carreira, Mayara fundou a Procsy. Sua visão era clara: criar uma consultoria que fosse além da auditoria interna, oferecendo soluções estratégicas que atendem as necessidades específicas de cada cliente, principalmente em um mercado em que a transparência e a integridade são cada vez mais requisitadas.

Os diferenciais

O modelo de negócio da Procsy se destaca pelo uso de tecnologia avançada, como o Procsy RiskFlow, que permite a automatização de processos críticos de gestão de risco e compliance.

Mas, para Mayara, a verdadeira chave do sucesso da empresa está na forma como ela se adapta às necessidades de cada cliente.

“Nossa abordagem é 100% personalizada. Cada empresa tem suas peculiaridades, e por isso, as soluções que oferecemos também devem ser únicas”, afirma Mayara.

Nubank, Allianz, HDI Seguros, Celcoin, Frete.com e Pier. Esse diferencial tem sido crucial para atrair uma base de clientes que inclui grandes nomes do mercado, como

A Procsy não é apenas uma consultoria; ela é uma parceira estratégica para empresas que buscam integrar práticas sólidas de governança, reduzir riscos e otimizar seus processos internos.

Além disso, a empresa trabalha com investigações corporativas independentes, assegurando que as denúncias de fraudes ou irregularidades sejam tratadas com imparcialidade.

Apesar do cenário desafiador, a Procsy continua a crescer e expandir. Em 2025, a meta de Mayara é alcançar 6 milhões de reais em receita, com o apoio de uma nova estrutura comercial e de RH.

A expansão

O crescimento da empresa está diretamente ligado à sua capacidade de oferecer soluções rápidas e eficazes para empresas em diversos setores.

“Ao longo dos últimos anos, conseguimos agregar valor real aos nossos clientes. O mercado está cada vez mais exigente, e as empresas estão mais conscientes da necessidade de ter uma estrutura de compliance robusta”, explica Mayara.

A empresa também tem se fortalecido ao focar no desenvolvimento de soluções mais integradas, com ênfase na inovação e na agilidade.

Isso inclui, além da plataforma Procsy RiskFlow, a expansão dos serviços oferecidos, como o PMOaaS (Project Management Office as a Service) e a alocação de mão-de-obra especializada para auditoria e governança.

O futuro da Procsy passa por continuar a expansão, com foco no desenvolvimento de soluções mais eficientes para seus clientes.

A empresa também está investindo em novos projetos, como o desenho de uma metodologia própria de compliance focada em empresas familiares.

O objetivo é criar um modelo de compliance que seja não apenas obrigatório, mas incorporado à cultura da empresa.

“Acreditamos que o compliance deve ser algo incorporado ao coração das empresas, algo que vai além da obrigação legal. Nossa missão é ajudar as empresas a integrarem esse pensamento de maneira estratégica e sustentável”, diz Mayara.

