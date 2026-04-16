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O negócio de David Beckham que gera US$ 10 milhões por mês e vai além da fama

Estratégia baseada em ciência, posicionamento e controle de marca impulsiona crescimento acelerado

David Beckham (AFP/AFP Photo)

David Beckham (AFP/AFP Photo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de abril de 2026 às 09h45.

Em um setor marcado pela saturação e pela desconfiança do consumidor, uma nova marca conseguiu ganhar escala rapidamente e atingir números expressivos logo no primeiro ano de operação.

A IM8, empresa de suplementos lançada por David Beckham em 2024, alcançou US$ 120 milhões em receita recorrente anual e passou a gerar cerca de US$ 10 milhões por mês, resultado de uma estratégia que vai além da força da imagem do fundador.

O mercado global de suplementos é caracterizado por alta concorrência, baixa regulação e excesso de produtos com promessas semelhantes. Nesse cenário, a entrada de uma nova marca, mesmo com o apoio de uma celebridade, não garante sucesso sustentável.

A IM8 nasce a partir de uma leitura estratégica desse ambiente. David Beckham e o cofundador Danny Yeung identificaram fragilidades estruturais no setor, especialmente a falta de padronização e credibilidade científica. Em vez de evitar esses pontos, utilizaram essas lacunas como base para posicionar o negócio.

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Estratégia baseada em diferenciação e credibilidade

Desde o início, os fundadores definiram que o crescimento da empresa não dependeria exclusivamente da visibilidade de Beckham. A proposta central foi construir uma marca sustentada por evidências científicas e transparência.

A empresa estruturou um conselho consultivo com especialistas reconhecidos e investiu em testes clínicos conduzidos por instituições independentes. Além disso, implementou processos rigorosos de validação dos produtos, incluindo testes de terceiros para garantir a conformidade dos ingredientes.

Esse modelo fortalece a percepção de valor e reduz uma das principais barreiras do setor, a desconfiança do consumidor.

Escala acelerada e projeção de crescimento

Em seu primeiro ano, a IM8 atingiu resultados expressivos, consolidando uma base relevante de consumidores e ampliando seu portfólio de produtos. A empresa projeta receitas entre US$ 180 milhões e US$ 200 milhões no ano seguinte, impulsionada pela expansão da linha e pelo crescimento do mercado de bem-estar.

O desempenho indica que a estratégia adotada conseguiu superar a dependência da imagem do fundador, posicionando o negócio como uma operação estruturada e escalável.

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