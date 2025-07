O jogador de beisebol que saiu dos campos e foi para os negócios: ‘É sobre autenticidade’

Aos 24 anos, Anthony Volpe, jogador dos Yankees, time de baseball de Nova Iorque, acaba de se tornar sócio da marca de bebidas orgânicas Recover 180.

Para especialistas, a parceria mostra como atletas de alto nível estão cada vez mais atentos à construção de um legado além do esporte.

Isso porque, segundo informações do Entrepreneur, Anthony Volpe não seguiu o roteiro tradicional dos patrocínios esportivos.

Antes mesmo de se tornar sócio, ele já era consumidor da bebida esportiva orgânica Recover 180. Intrigado pela proposta e pela composição do produto, decidiu estudar o negócio e buscar envolvimento direto com a marca.

Essa abordagem chamou a atenção do vice-presidente de marketing da empresa, Jonny Hochschild. "É sobre autenticidade. Procuramos parceiros que realmente se identifiquem com o produto", afirmou.

Investimento estratégico em um mercado bilionário

O mercado de bebidas funcionais cresce de forma acelerada nos Estados Unidos, impulsionado por tendências de saúde, bem-estar e escolhas conscientes.

A Recover 180 aposta em diferenciais como água de coco, ingredientes naturais, vitaminas, antioxidantes e selo USDA de produto orgânico, algo raro entre os concorrentes tradicionais.

Volpe reconheceu o potencial do setor e apostou recursos próprios na marca, evidenciando uma mentalidade de longo prazo. Para ele, mais do que diversificação de renda, o investimento representa alinhamento entre performance esportiva e valores pessoais.

Parcerias com propósito

"Estar em Nova York é uma vitrine constante. Dá para aceitar uma oportunidade nova por dia, mas é preciso foco", disse Volpe à Entrepreneur. Seu critério para escolher parcerias envolve tempo, retorno potencial e, sobretudo, autenticidade.

Essa seletividade revela maturidade financeira e visão estratégica, dois pilares fundamentais para qualquer profissional que deseja gerir bem sua imagem e seus recursos no longo prazo.

O papel da visibilidade e da influência

Ser titular do New York Yankees não é apenas uma realização de infância para Volpe: é uma plataforma de alcance nacional e internacional. Com sua entrada na Recover 180, a marca amplia sua presença nas principais ligas esportivas americanas, somando-se a nomes como Kyler Murray (NFL) e Austin Reaves (NBA).

Essa exposição representa um ganho não apenas em imagem, mas também em valorização da empresa, reforçando o impacto direto que personalidades de grande visibilidade podem gerar em negócios que escolhem representar.

A importância de dominar as finanças corporativas

Com disciplina, autenticidade e foco em oportunidades com propósito, Volpe estreia no mundo dos negócios com a mesma consistência que o levou ao topo do beisebol americano. E mostra que, na nova economia do esporte, entender de finanças corporativas pode ser tão decisivo quanto a boa performance esportiva.

