O bilionário ganês Ibrahim Mahama, fundador da Engineers and Planners, empresa de equipamentos pesados e serviços de mineração, comprou um jato Bombardier Global 6500 por R$ 370 milhões. A aeronave foi comprada em 2024, mas entregue a Mahama recentemente.

Vídeos que circulam nas redes mostram Mahama chegando a um aeroporto acompanhado de associados e embarcando na aeronave após uma breve interação com funcionários na pista. O jato exibe o nome “Dzata”, marca já presente em seu avião anterior e que se consolidou como uma espécie de identidade pública do empresário.

O Global 6500 é classificado como uma aeronave executiva de alcance ultralongo, para viagens intercontinentais e uso corporativo de alto padrão.

O primeiro jato do empresário também levava o nome Dzata e tornou-se tema recorrente nas disputas políticas de Gana por ter sido utilizado em algumas ocasiões por seu irmão mais velho, o presidente John Dramani Mahama. Essa ligação transformou as aeronaves do empresário em temas de discussões sobre privilégios no país.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Gh Hyper 🇬🇭 (@ghhyper1)

Apoiadores de Mahama defendem que a compra é fruto de recursos privados e representa um instrumento de trabalho para um empresário que opera em múltiplas localidades. Críticos argumentam que a ostentação de um bem desse porte inevitavelmente ganha espaço no debate público, especialmente em um país onde negócios e política têm relações complexas.

Como é o jato executivo mais rápido do mundo e até onde é capaz de ir?

O jato executivo mais rápido do mundo é o Global 8000, fabricado pela canadense Bombardier. A aeronave alcança velocidade máxima de Mach 0,95, o equivalente a cerca de 1.160 km/h, e tem autonomia para voos sem escalas superiores a 14 mil quilômetros.

Com esse desempenho, o modelo superou o G700, da Gulfstream, que atinge Mach 0,935. Segundo a Bombardier, o Global 8000 é o avião civil mais rápido em operação desde o fim do Concorde, retirado de serviço em 2003.

O alcance máximo da aeronave é de aproximadamente 14.816 quilômetros, o que permite ligar grandes centros financeiros em voos diretos. Partindo de São Paulo, por exemplo, o jato consegue alcançar a maior parte do planeta sem necessidade de escalas, com exceção de algumas regiões da Ásia e da Oceania.

De acordo com a fabricante, o modelo consegue operar em cerca de 30% mais aeroportos sem escalas em comparação com concorrentes diretos, alcançando mais de 2 mil destinos ao redor do mundo.