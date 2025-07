O fundador do Windows lê 50 livros por ano, treina 1h por dia e até lava a louça

A rotina de Bill Gates segue uma estrutura simples, mas rigorosa. Mesmo longe da liderança da Microsoft desde 2020, o bilionário de 69 anos organiza seu dia em torno de três pilares: dormir bem, aprender sempre e manter a mente ocupada com projetos relevantes.

Com uma fortuna avaliada em US$ 116,6 bilhões, de acordo com a Forbes, ele busca manter uma rotina sem excessos, com aposta em hábitos cotidianos e até tarefas domésticas.

Praticar atividades físicas e se manter atualizado é essencial para Gates

Gates começa o dia com uma hora de atividade física, geralmente exercícios cardiovasculares. Nos tempos de Microsoft, era comum encontrá-lo na esteira assistindo a episódios da série Great Courses. Ainda hoje, ele mantém o hábito para preservar a saúde física e mental.

Em seguida, o bilionário considera essencial se manter atualizado com jornais como The New York Times, Wall Street Journal e The Economist. Ele conta que ler notícias foi a forma que encontrou de manter uma visão ampla do mundo antes de começar a agenda do dia.

Foco no trabalho e agenda cronometrada

As tardes são dedicadas completamente ao trabalho. Gates contou que mantém uma agenda organizada em blocos de cinco minutos, o que exige concentração absoluta. Boa parte desse período é voltado para análises, leitura técnica, acompanhamento de projetos da Fundação Gates ou estudos sobre novas tecnologias.

Ele também aplica a chamada 'regra das cinco horas', que consiste em dedicar pelo menos uma hora por dia, cinco vezes por semana, ao aprendizado profundo.

50 livros por ano e uma rotina noturna para acalmar a mente

À noite, o ritmo desacelera. Gates costuma ler por mais de uma hora antes de dormir, hábito que mantém há décadas. Ele relatou que chega a ler cerca de 50 livros por ano e faz anotações detalhadas para absorver melhor o conteúdo. O bilionário contou que considera a leitura uma forma de relaxar, refletir e estimular novas ideias.

Em seu blog Gates Notes, o empresário listou as cinco biografias que o ajudaram a moldar sua personalidade em liderança e visão de mundo. Ele destacou os livros Personal History (Katharine Graham), Chasing Hope (Nicholas Kristof), Educated (Tara Westover), Born a Crime (Trevor Noah) e Surrender (Bono).

Mesmo com uma fortuna na conta bancária, sua rotina termina de forma simples: lavando a louça. Gates diz gostar da tarefa porque ela o ajuda a esvaziar a mente e é um momento de criatividade. Para se preparar bem e descansar o corpo, o bilionário garante sete horas de sono por noite, sem abrir mão deste tempo. “Dormir bem muda tudo”, afirma.