O erro da 3M que virou acerto e gera 50 bilhões de vendas todos os anos

Nem toda grande ideia nasce de um plano perfeito. Na década de 1960, a empresa norte-americana 3M estava empenhada em criar um novo tipo de adesivo superforte para o uso industrial pesado. Mas os planos falharam.

Spencer Silver, um dos químicos que se dedicou ao projeto, não conseguiu obter a fórmula desejada e criou um adesivo que grudava pouco e podia ser removido facilmente. Durante anos, a invenção de Silver foi considerada um fracasso e a descoberta foi arquivada e esquecida dentro da compainha.

Outro cientista entra na jogada

Silver, porém, nunca desistiu de sua criação. Apesar de não saber como usá-lo, ele acreditava que havia algo especial naquele adesivo — e estava certo.

Foi aí que Art Fry, outro cientista da 3M, entrou na história. Fry cantava em um coral de igreja e costumava usar pequenos pedaços de papel para marcar as páginas do seu hinário. O problema era que esses marcadores ou caíam com frequência ou danificavam as páginas. Cansado de lidar com isso, Fry lembrou-se da invenção de Silver. Foi assim que nasceu a ideia para o Post-it.

"Pensei, o que temos aqui não é apenas um marcador de páginas. É uma forma totalmente nova de comunicação" Art Fry, cientista de 3M

Em 1980, a 3M lançou oficialmente o produto, que rapidamente se tornou um sucesso. O que antes parecia um erro sem valor se transformou em um fenômeno utilizado em escritórios, escolas e casas ao redor do mundo.

Um exemplo de sucesso

A história do Post-it é um exemplo claro de que o erro, muitas vezes, pode ser o ponto de partida para uma inovação revolucionária. Em vez de desistir diante do fracasso, a 3M mostrou que a persistência e a criatividade são essenciais para transformar desafios em oportunidades. Não por acaso, a empresa se consolidou como uma referência mundial em inovação e criatividade.

A trajetória do Post-it também ensina que nem todas as invenções precisam nascer de um plano bem estruturado. Boas ideias também surgem de situações quando as pessoas estão dispostas a experimentar e a pensar fora da caixa.

Hoje, o Post-it é muito mais do que um simples pedaço de papel adesivo. Ele se tornou um símbolo de produtividade e organização. Ao longo dos anos, suas famosas notas amarelas apareceram em filmes, séries de TV e exposições.

Segundo a 3M, mais de 50 bilhões de Post-its são vendidos a cada ano em mais de 100 países. Esses números impressionantes reforçam a importância de saber enxergar o valor em algo que, a princípio, parecia sem uso.

