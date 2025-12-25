O dia em que esse empresário ganhou R$ 548,7 bilhões em 24 horas

Em 10 de setembro, a história da riqueza global ganhou um novo marco. Em apenas 24 horas, Larry Ellison, cofundador da Oracle, acrescentou quase US$ 100 bilhões (R$ 548,7 bilhões, na cotação atual) ao seu patrimônio pessoal — o maior ganho diário já registrado, segundo dados da Forbes.

O salto ocorreu após as ações da Oracle dispararem cerca de 36% em um único pregão, mesmo com a empresa tendo ficado abaixo das expectativas de receita e lucro trimestral.

O movimento foi impulsionado por projeções agressivas de crescimento em infraestrutura de computação em nuvem, diretamente associadas à expansão da inteligência artificial.

Uma alta sem precedentes

A Oracle passou a ser vista pelo mercado como uma das grandes beneficiárias do boom da IA, especialmente no fornecimento de infraestrutura para grandes modelos de linguagem e aplicações corporativas. A mudança de percepção foi suficiente para provocar uma reprecificação abrupta do papel.

Ellison detém cerca de 40% das ações da empresa. Com isso, a valorização do mercado se traduziu quase integralmente em ganhos pessoais, elevando sua fortuna em ritmo inédito. Nenhum outro bilionário havia registrado um crescimento tão expressivo em um único dia.

Mesmo após a correção, a fortuna permaneceu

Após o pico, as ações da Oracle devolveram parte dos ganhos e acumulam queda de cerca de 40% desde o topo. Ainda assim, o efeito do salto permaneceu relevante. Segundo a Forbes, Ellison encerra 2025 com patrimônio estimado em cerca de US$ 250 bilhões, aproximadamente US$ 41 bilhões a mais do que no início do ano.

O episódio consolidou Ellison como um dos principais vencedores do atual ciclo tecnológico, mesmo em um cenário de volatilidade elevada e expectativas em constante revisão.

Larry Ellison: bilionário foi homem mais rico do mundo brevemente neste ano

O símbolo de um ano fora da curva

O ganho histórico de Ellison não foi um caso isolado, mas o símbolo mais extremo de um fenômeno mais amplo. Em 2025, o mundo atingiu o número recorde de 3.148 bilionários, com patrimônio combinado de US$ 18,7 trilhões, segundo a Forbes.

A inteligência artificial esteve no centro dessa explosão de riqueza, impulsionando empresas de software, chips, data centers e serviços em nuvem. Ainda assim, nenhum outro evento condensou de forma tão clara o poder dos mercados quanto o dia em que uma única pessoa ganhou o equivalente ao Produto Interno Bruto (PIB) anual de países inteiros em poucas horas.

Quando o mercado redefine a escala do dinheiro

Até então, grandes saltos patrimoniais costumavam ser associados a IPOs, heranças ou vendas de empresas. O caso de Ellison mostrou que, na atual dinâmica financeira, expectativas futuras — especialmente ligadas à IA — podem gerar transferências instantâneas de riqueza em escala inédita.

Segundo a Forbes, o ganho de Ellison em um único dia superou a fortuna total acumulada por centenas de novos bilionários criados ao longo de todo o ano.

Um novo patamar histórico

O episódio de setembro de 2025 redefiniu o que significa “ganhar dinheiro” no topo da pirâmide global. Nunca antes um indivíduo havia ampliado sua fortuna em US$ 100 bilhões em apenas 24 horas.

Mais do que um recorde isolado, o evento tornou-se um marco da era dos bilionários extremos, em que tecnologia, mercados financeiros e expectativas concentradas são capazes de mover cifras antes consideradas inimagináveis — tudo em um único dia.