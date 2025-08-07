O dentista de R$ 2,4 bilhões: ele abriu a 1ª clínica com R$ 18 mil e hoje é sócio de 10 empresas

Nascido no interior de São Paulo, em Guaraci, Nadim Farid começou a empreender ainda na adolescência, vendendo geladinhos em frente a um campo de futebol com a ajuda da mãe. Fundador da Oral Unic, da NF Empreendimentos, da Liso Laser e atual presidente do Conselho da We Scale, onde atua ao lado dos sócios Leonardo Pereira e Frederico Nicolau, Nadim construiu do zero uma das maiores redes de clínicas odontológicas do país — em uma trajetória de sucesso, mas com tropeços no caminho. O grupo conta atualmente com 10 empresas e faturamento de R$ 2,4 bilhões.

Após a empreitada no, digamos, ramo gastronômico, conseguiu concluir o curso de odontologia com eventos que organizava na faculdade, mas saiu com o nome sujo. Mesmo com bolsa de 70%, os 30% restantes eram um custo alto para a família. O empresário iniciou a graduação dando dois cheques sem fundo para a matrícula, e quitou o curso com o valor que recebeu da herança do avô.

Já formado, passou a trabalhar em uma clínica em Angra dos Reis, onde juntou R$ 18 mil com o objetivo de montar um consultório odontológico popular em outro local. Depois de pesquisar o mercado e perceber que em grandes centros, como São Paulo, já existia esse tipo de clínica popular, ele decidiu abrir uma em Itajaí (SC), em 2005. Dois anos depois, já eram quatro clínicas.

Ficou apenas três anos atendendo como dentista e logo teve que se dedicar exclusivamente aos negócios. Em 2012, chegou a ter 70 unidades. Porém, a falta de padrão das clínicas, as parcerias malsucedidas com dentistas locais e o baixo lucro começaram a se tornar um problema, e Nadim teve que fechar dezenas de unidades. Depois de perceber que seu antigo modelo de negócio já não funcionava mais, decidiu recomeçar do zero — mas, desta vez, por conta própria. “Empreender é isso, todo mundo está sujeito a errar, mas não podemos baixar a cabeça porque uma hora vai dar certo.”

Determinado a fazer diferente, ele vendeu parte das clínicas da antiga rede, fez um MBA que ampliou sua visão estratégica e mergulhou em um processo intenso de pesquisa e reposicionamento. Foi atrás de benchmarks com novas franquias odontológicas, contratou consultorias especializadas em franchising e marketing e passou oito meses desenvolvendo um novo modelo. O resultado foi o nascimento da Oral Unic, em 2016, também em Itajaí.

Foco no encantamento do cliente

A nova proposta se distanciava das clínicas populares e apostava em um conceito ousado: oferecer atendimento padrão classe A — com estrutura sofisticada, profissionais qualificados e tecnologia de ponta — voltado para o público das classes C e B. O foco era o encantamento do cliente. Para garantir essa diferenciação, o investimento necessário por parte dos franqueados era alto, cerca de R$ 1 milhão por unidade. A aposta de Nadim era clara: criar uma experiência de saúde bucal com excelência e acessível a um público mais amplo, mas também exigente.

O sucesso da Oral Unic se consolidou rapidamente. Ao final do primeiro ano, a rede já contava com três unidades em operação. Em 2017, iniciou sua expansão por franquias e fechou o ano com 11 clínicas e um faturamento de R$ 21 milhões. Dois anos depois, em 2019, já eram 57 unidades espalhadas pelo país e uma receita de R$ 203 milhões.

A mudança se refletiu nos resultados financeiros das unidades. Enquanto as clínicas antigas registravam, em média, R$ 70 mil de faturamento, a nova franquia alcançou R$ 200 mil já no primeiro mês de operação. Ainda hoje, Nadim é sócio de dezenas de unidades — a Oral Unic opera com 304 unidades em todo o país, com faturamento de 1,15 bilhão em toda a rede e média de R$ 400 mil por mês por unidade.

We Scale nasce da experiência em franquias

Em 2024, motivado pelo sucesso do modelo de franquia da Oral Unic, Nadim se uniu com os empresários Leonardo Pereira, também fundador da Selfit Academias e Viva Senior Living e empreendedor Endeavor; e Frederico Nicolau, CEO da Oral Unic, maior rede de clínicas premium do Brasil, e fundador da NF Empreendimentos. Juntos, eles comandam a We Scale, escaladora e incubadora especializada na estruturação e expansão de negócios com alto potencial de replicabilidade.

“A We Scale nasceu em 2021 com o propósito de comercializar franquias na região, pois acreditávamos ter esse know how. O negócio não se desenvolveu e, em 2024, buscamos reinaugurá-la de forma diferente — com foco em gerar escala, mas participando do processo de construção como sócios, gerando desenvolvimento e promovendo networking de qualidade”, explica Leonardo Pereira.

A empresa oferece um ecossistema completo de crescimento, combinando mentoria especializada, suporte ao acesso de capital e gestão estratégica para escalar o negócio de forma consistente e sustentável. Com mais de 10 mil funcionários entre colaboradores diretos e indiretos, além de alcance nacional e internacional, a We Scale tem no portfólio as marcas Oral Unic, Selfit Academias, NF Empreendimentos, Liso Laser, We Burn, Ease Labs, Viva Senior Living, Rota's Makeup, In Pot e Get It.

Conhecimento compartilhado

A gestão de portfólio realiza uma avaliação criteriosa de pessoas e projetos, com monitoramento estratégico contínuo e resultados consistentes e rentáveis. As marcas que integram o portfólio passam por um processo de seleção com requisitos como ter operações validadas em pelo menos três cidades, modelos financeiramente rentáveis, estrutura asset light, com baixo investimento e retorno acelerado, e operações simples e de alta replicabilidade.

