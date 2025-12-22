‘O consórcio vai continuar crescendo, porque o brasileiro precisa de crédito’, diz CEO da Ademicon

Tatiana Schuchovsky, CEO da Ademicon: “A cada oito minutos, a gente entrega um bem dentro da empresa” (Cesar Roman/Divulgação)
Repórter
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 12h57.
“Hoje, só 3,5% da população economicamente ativa conhece de fato o consórcio. Isso mostra o tamanho do oceano de oportunidade que ainda existe para esse negócio no país”, afirma Tatiana Schuchovsky, CEO da Ademicon, em entrevista exclusiva ao podcast De Frente com CEO, da EXAME.
À frente da companhia desde 2020 (ano de pandemia e de fusão com a Conseg, duas empresas com cerca de 30 anos de mercado), Schuchovsky afirma que o consórcio vive um momento estruturalmente favorável no Brasil, impulsionado pelo custo elevado do crédito tradicional e pela busca crescente por previsibilidade financeira. E por isso, a régua com o negócio segue lá em cima.
“Projetamos ultrapassar R$ 60 bilhões em vendas em 2026, com a previsão de encerrar este ano com cerca de R$ 46 bilhões comercializados”, afirma a CEO.
O plano inclui a expansão da rede de 300 para 400 lojas, o aumento do número de profissionais de 10 mil para 18 mil consultores e a manutenção de um ritmo de crescimento acima de 30% ao ano.
O caminho para a empresa continuar crescendo neste ritmo, segundo a CEO, será informando sobre o valor de um serviço que foi criado para os brasileiros.
“Chamamos o consórcio de ‘jabuticaba brasileira’. É um produto criado no país, regulado pelo Banco Central e adaptado à realidade de juros altos e planejamento financeiro do consumidor local”, afirma. “Enquanto o brasileiro precisar de crédito, o consórcio vai continuar crescendo”.
O avanço do consórcio não está ligado apenas ao atual patamar da taxa Selic, mas a uma mudança mais profunda no comportamento do consumidor, afirma a CEO.
“O consórcio é um planejamento financeiro. A pessoa sabe exatamente quanto vai pagar do começo ao fim, sem surpresas”, afirma. “O grande desafio para crescer no Brasil é ter pessoas que tenham a nossa cultura e a nossa essência.”
Enquanto financiamentos tradicionais sofrem com juros elevados, o consórcio imobiliário, por exemplo, pode ter custo anual próximo de 1,2%, segundo Schuchovsky.
“Em um país onde o crédito é caro, isso faz muita diferença”, diz.
O setor como um todo cresce a taxas próximas de 35% ao ano, segundo dados citados pela executiva, enquanto a Ademicon avançou 72% em 2024, impulsionada pela diversificação do portfólio e pelo modelo de distribuição híbrido — com atendimento digital e presença física.
Tradicionalmente associado à compra de imóveis e veículos, o consórcio passou a financiar uma gama muito mais ampla de bens e serviços. Hoje, a Ademicon opera consórcios para máquinas agrícolas, implementos industriais, drones, carretas, serviços educacionais, procedimentos médicos, intercâmbios, casamentos e até fertilização in vitro.
“Tudo que tem nota fiscal pode ser comprado via consórcio”, afirma Tatiana. O agronegócio já representa 17% da carteira da empresa, enquanto imóveis seguem como o principal motor de vendas.
A diversificação ganhou força especialmente após a fusão, em 2020, entre a antiga Ademilar e a Conseg, operação que deu origem à marca Ademicon. A união ampliou a atuação para veículos leves e pesados e trouxe uma estrutura mais robusta de governança, com a entrada dos fundos 23S Capital e Tricorp.
Veja também: ‘Nunca tínhamos visto uma inflação assim’, diz presidente da Nestlé Brasil sobre o cacau e café
A fusão foi concluída poucos dias antes do início da pandemia de covid-19 — um dos momentos mais críticos da história recente para empresas de serviços financeiros. Ainda assim, a companhia conseguiu crescer 46% em 2020, sem demissões.
“O consórcio é um produto que precisa ser explicado. Durante a pandemia, as pessoas tiveram mais tempo para ouvir, entender e planejar”, diz Schuchovsky.
Segundo ela, o aumento do uso de reuniões virtuais acelerou o treinamento das equipes e aproximou a liderança do time comercial.
Desde então, a empresa mantém crescimento acima de 50% ao ano, sustentado por uma rede de quase 300 lojas e cerca de 10 mil consultores espalhados pelo país.
Veja também: Esperamos uma ‘Black Friday’ de 6 meses com a Copa do Mundo, diz CEO da Amazon Brasil
Um dos diferenciais estratégicos da Ademicon está no modelo de licenciamento de marca, iniciado em 2015, que transformou representantes comerciais em empresários locais.
“Eu olhei para o mercado e percebi a necessidade de distribuir o produto de uma forma diferente. Por que não tornar o representante um empresário, com a sua marca, a sua loja, a sua estrutura?”, diz Schuchovsky.
Segundo ela, o modelo fortaleceu o vínculo com o cliente e criou incentivos de longo prazo na ponta da operação. A aposta faz sentido em um negócio baseado em relacionamento.
“O consórcio é uma jornada longa, de um a vinte anos. Em todos os momentos, o cliente precisa estar acolhido”, afirma a CEO.
Com essa proposta de desenvolvimento interno, a empresa investe na formação de consultores especializados e mantém uma universidade corporativa para treinar profissionais capazes de acompanhar o cliente ao longo de todo o ciclo.
Com dois fundos no capital, a abertura de capital está no horizonte, embora sem data definida.
“A empresa está preparada para um IPO. Desde 2021 a gente vem se preparando para esse momento, mas não aconteceu de ter janela e não precisamos fazer abertura de capital agora.”
Para a CEO, o objetivo da listagem é garantir longevidade. “O IPO está na nossa rota, mas essa empresa não pode ser de pessoas. Ela tem que ser do brasileiro.”
Veja também: Por que a MBRF quer um novo IPO da Sadia