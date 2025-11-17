O conselho que quase matou o Reddit — e a lição bilionária para quem toma decisões financeiras

Em 2005, Alexis Ohanian era um universitário prestes a seguir para a faculdade de Direito.

Mas um café da manhã e uma intuição forte o levaram para o caminho do empreendedorismo. Um caminho que, segundo ele, só deu certo porque ignorou um conselho que teria matado sua empresa ainda na primeira apresentação da empresa.

Ohanian e Steve Huffman entraram na primeira turma da Y Combinator com uma ideia que logo foi rejeitada. A aceleradora sugeriu que eles pivotassem.

Surgia então o embrião do Reddit não sem antes Paul Graham, um dos maiores nomes do Vale do Silício, afirmar que o nome da marca era “veneno para investidores” e que o mascote alienígena “parecia uma piada”.

Ohanian discordou. Apostou na tese, no nome e no símbolo. Hoje, o Reddit tem 116 milhões de visitantes diários e vale US$ 38 bilhões. As informações foram retiras da Fortune.

E é isso que separa apostas visionárias de riscos irracionais.

Como decisões difíceis blindam valor

A trajetória do Reddit prova que, no longo prazo, proteger princípios do negócio pode valer mais do que agradar investidores. Ohanian e Huffman venderam a empresa por US$ 10 milhões em 2006. Depois, Ohanian voltou, saiu, e continuou crescendo como investidor, sempre orientado por uma mesma lógica: construir com autonomia estratégica.

Ele cita outro conselho decisivo, dado por Josh Kushner, da Thrive Capital: “Construa sua empresa pelo que você acredita ser o melhor, você é o especialista.”

Ohanian incorporou isso ao modelo de gestão da Seven Seven Six, seu fundo de venture capital, que hoje administra quase US$ 1 bilhão. Convicção informada, sustentada por análise e disciplina, virou método de investimento.

O que profissionais de finanças podem fazer para avançar mais rápido

Ao analisar o que diferencia os CEOs que realmente geram valor, o estudo da McKinsey deixa um recado claro para qualquer profissional de finanças corporativas: disciplina intelectual, capacidade de aprender rápido e domínio técnico são hoje vantagens competitivas decisivas. E essas competências não surgem por acaso — são construídas.

