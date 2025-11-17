Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

O conselho que quase matou o Reddit — e a lição bilionária para quem toma decisões financeiras

Alexis Ohanian ignorou um alerta de Paul Graham, apostou na própria convicção — e hoje lidera um negócio avaliado em US$ 38 bilhões

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15h49.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Em 2005, Alexis Ohanian era um universitário prestes a seguir para a faculdade de Direito.

Mas um café da manhã e uma intuição forte o levaram para o caminho do empreendedorismo. Um caminho que, segundo ele, só deu certo porque ignorou um conselho que teria matado sua empresa ainda na primeira apresentação da empresa.

Ohanian e Steve Huffman entraram na primeira turma da Y Combinator com uma ideia que logo foi rejeitada. A aceleradora sugeriu que eles pivotassem.

Surgia então o embrião do Reddit não sem antes Paul Graham, um dos maiores nomes do Vale do Silício, afirmar que o nome da marca era “veneno para investidores” e que o mascote alienígena “parecia uma piada”.

Ohanian discordou. Apostou na tese, no nome e no símbolo. Hoje, o Reddit tem 116 milhões de visitantes diários e vale US$ 38 bilhões. As informações foram retiras da Fortune.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

E é isso que separa apostas visionárias de riscos irracionais.

Como decisões difíceis blindam valor

A trajetória do Reddit prova que, no longo prazo, proteger princípios do negócio pode valer mais do que agradar investidores. Ohanian e Huffman venderam a empresa por US$ 10 milhões em 2006. Depois, Ohanian voltou, saiu, e continuou crescendo como investidor,  sempre orientado por uma mesma lógica: construir com autonomia estratégica.

Ele cita outro conselho decisivo, dado por Josh Kushner, da Thrive Capital: “Construa sua empresa pelo que você acredita ser o melhor, você é o especialista.”

Ohanian incorporou isso ao modelo de gestão da Seven Seven Six, seu fundo de venture capital, que hoje administra quase US$ 1 bilhão. Convicção informada, sustentada por análise e disciplina, virou método de investimento.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

O que profissionais de finanças podem fazer para avançar mais rápido

Ao analisar o que diferencia os CEOs que realmente geram valor, o estudo da McKinsey deixa um recado claro para qualquer profissional de finanças corporativas: disciplina intelectual, capacidade de aprender rápido e domínio técnico são hoje vantagens competitivas decisivas. E essas competências não surgem por acaso — são construídas.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças
Próximo

Mais de Negócios

Empresas podem dobrar sua rentabilidade com funcionários que dominam os números

Do pequeno agricultor a líder em agrofloresta: a virada de Alberto Oppata

O que vem depois do ChatGPT: as apostas da IA para 2026

O dinheiro que fala: como o fluxo de caixa decide o futuro das empresas

Mais na Exame

Carreira

De limpar estábulos a vender sua empresa por US$ 1,15 bi à Amazon — esse empresário revela o segredo

Mundo

Juan Manuel Santos: 'América Latina precisa evitar os extremos'

Tecnologia

Tim Cook vai deixar de ser CEO da Apple em 2026? O que se sabe até agora

Mercado Imobiliário

Patente do novo acesso de carro à residência faz elevador parecer museu