O CEO que tem mais de 100 filhos, evita café e toma banho gelado

Pavel Durov, CEO e fundador do Telegram, aos 40 anos, é uma das figuras mais influentes do mundo da tecnologia. Sua plataforma de mensagens, que se tornou um gigante global, consolidou seu nome como líder visionário. Mas Durov não é apenas conhecido pelo impacto do Telegram: sua rotina de vida extremamente disciplinada e minimalista é um dos assuntos mais associados a ele.

O empresário russo adota um estilo de vida focado em disciplina, com o objetivo de maximizar sua clareza mental, saúde física e independência. Ele é um defensor do minimalismo, acreditando que quanto menos dependências uma pessoa tiver, mais livre será. Essa filosofia reflete-se em suas escolhas diárias, desde sua alimentação até seus hábitos digitais, com o foco em eliminar distrações e manter uma rotina altamente produtiva.

Além da rotina intensa, Durov também ganhou espaço com uma curiosidade peculiar: o empresário tem 100 filhos. E não deve parar por aí.

Como Durov começa o dia

A rotina matinal de Durov começa bem cedo e é rigorosamente planejada para otimizar sua energia e disposição ao longo do dia. Ele inicia o dia com uma série de exercícios rigorosos de calistenia, fazendo de 200 a 300 flexões seguidas e cerca de 100 a 300 agachamentos. Para ele, esses exercícios não são apenas uma maneira de manter a forma física, mas uma maneira de fortalecer sua disciplina mental. Ele complementa o treino com outras atividades físicas avançadas, como flexões de braço e pranchas.

Após os exercícios intensos, Durov segue para um ritual que já se tornou um de seus hábitos mais conhecidos: a imersão em água gelada. Seja em sua casa, com gelo no banho, ou nadando ao ar livre em locais como os lagos da Finlândia e o Lago de Genebra, ele acredita que a exposição ao frio é uma forma eficaz de aumentar a força de vontade, resistência e produtividade.

Alimentação e jejum

Durov é conhecido por sua abordagem minimalista não só na vida cotidiana, mas também em sua dieta.

Ele pratica o jejum intermitente, limitando sua ingestão de alimentos a uma janela de 6 horas por dia. Muitas vezes, ele opta por uma refeição única, um hábito que, segundo ele, é mantido para aumentar sua concentração e foco ao longo do dia. Sua dieta é pescatariana, ou seja, ele consome apenas peixe e frutos-do-mar selvagens, evitando carnes processadas, carne vermelha e aves. Durov também se abstém completamente de açúcar, álcool, cafeína e qualquer outra substância viciante.

Além de seu regime alimentar diário, Durov também se submete a jejuns prolongados, às vezes de até seis dias, que ele acredita ser uma maneira de "reiniciar" seu sistema e aumentar sua clareza mental e criatividade. Durante esses períodos, ele afirma que sua produtividade e capacidade de gerar ideias se intensificam.

Estudos científicos sugerem que jejuns prolongados podem melhorar a clareza mental e a função cerebral, devido ao aumento das cetonas, BDNF e ativação de processos protetores. Relatos de maior criatividade e produtividade são frequentes, embora não amplamente comprovados. No entanto, os efeitos variam individualmente, e jejuns excessivamente longos podem prejudicar algumas funções cognitivas.

Minimalismo digital

Em relação ao uso da tecnologia, Durov adota uma abordagem que reflete suas crenças sobre minimalismo e foco. Ele evita o uso excessivo de smartphones e realiza suas tarefas e reuniões usando um iPad, uma escolha que, para ele, minimiza as distrações associadas a notificações constantes e o uso indiscriminado de aplicativos. Segundo Durov, o uso de iPads tem como objetivo liberar seu tempo para leitura profunda e reflexão crítica, atividades essenciais para sua visão de um trabalho produtivo.

Durov também valoriza a solidão e períodos longos de introspecção. Ele acredita que viver sozinho e ter momentos ininterruptos para o trabalho e autoaperfeiçoamento são fundamentais para a sua independência e criatividade.

Resistência e descanso

Além do treinamento físico constante, Durov também adota práticas para manter o equilíbrio mental e emocional. Ele segue uma filosofia de vida influenciada pelo estoicismo, acreditando que “tudo acontece para o melhor”.

O exercício físico diário é apenas uma parte de sua estratégia para garantir um corpo saudável. Durov também enfatiza a importância do sono, reconhecendo que descansar o corpo e a mente é essencial para manter a produtividade e a saúde mental a longo prazo. Para ele, o sono é uma prioridade não negociável.

Os 100 filhos de Durov

Além de sua rotina disciplinada e bem-sucedida carreira, Durov também é conhecido por uma história pessoal um tanto quanto peculiar. Nos últimos 15 anos, ele tem doado esperma em clínicas de fertilização para ajudar casais com problemas de infertilidade.

Tudo começou quando um amigo de Durov, incapaz de ter filhos, pediu sua ajuda. O diretor da clínica, impressionado com a qualidade do material, convenceu Durov a continuar doando com frequência, tratando isso quase como um “dever cívico” devido à falta de doadores de alta qualidade.

Essa prática, que foi feita de forma anônima, resultou em mais de 100 filhos biológicos de Durov, que nasceram em pelo menos 12 países diferentes. Durov ainda mantém esperma congelado em uma clínica para uso futuro e tem a intenção de tornar seu DNA público para que esses filhos possam se conhecer, caso desejem.