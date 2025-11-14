O CEO que tem 7% de gordura corporal, esquia 5 horas e evita vida social

O CEO e cofundador da Palantir Technologies, Alex Karp, mantém uma rotina diária radical voltada para desempenho físico e foco absoluto no trabalho. Ele vive em locais isolados próximos a áreas de esqui nos EUA e Europa e evita ao máximo distrações sociais, mesmo sendo um bilionário de perfil discreto.

O centro da rotina de Karp é o treinamento físico. Todos os dias, ele dedica mais de cinco horas ao esqui cross-country nas trilhas de Grafton County, em New Hampshire. Inspirado pelo modelo norueguês, ele passa 90% do tempo esquiando em ritmo lento, para construir resistência aeróbica, e intercala treinos de alta intensidade uma ou duas vezes por semana. O resultado é extremo: apenas 7% de gordura corporal, o mesmo índice de Michael Phelps em seu auge olímpico.

Além do esqui, ele pratica tai chi, yoga, meditação, natação (mantém 20 pares de óculos idênticos em seu escritório) e exercícios com faixas de resistência, inclusive durante reuniões e entrevistas.

Disciplina alimentar e foco no essencial

A dieta de Karp é controlada, mas não extrema. Ele evita açúcar, ultraprocessados e cafeína, priorizando orgânicos. Durante a semana, consome apenas uma refeição por dia e, aos fins de semana, come pouco. Eventuais exceções, como um "bom doce dinamarquês", são permitidas sem culpa.

Sua filosofia de trabalho rejeita o caminho convencional. Ele defende que sucesso exige isolamento e renúncia social, especialmente na juventude: “Nunca conheci alguém bem-sucedido que tivesse uma grande vida social aos 20”, diz. Em vez de buscar dinheiro, Karp incentiva jovens a descobrirem um talento singular e a moldarem toda a vida em torno disso.

Ele vive entre casas chamadas por ele de “cabines de esqui cross-country” no Alasca, Noruega, Vermont e New Hampshire. Apesar da fortuna, permanece solteiro, fora do circuito público e fiel a uma rotina austera focada em longevidade física e desempenho intelectual.