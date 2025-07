O CEO que luta jiu-jitsu, ouve Taylor Swift, dorme 8 horas e tem fortuna de R$ 1,3 trilhão

A rotina de Mark Zuckerberg, presidente da Meta, é meticulosamente organizada para equilibrar produtividade, saúde física e vida em família. Aos 41 anos, o executivo tem uma fortuna estimada em US$ 254 bilhões (cerca de R$ 1,3 trilhão, na cotação atual), segundo a Bloomberg.

Ele acorda entre 7h e 8h com o som das filhas e já começa o dia conferindo Facebook, Messenger e WhatsApp. O hábito é o primeiro passo de um cronograma que prioriza conexão com o mundo e performance pessoal, segundo ele.

Zuckerberg treina MMA e jiu-jitsu por até duas horas, três a quatro vezes por semana. Já lutou com nomes como Alexander Volkanovski e Israel Adesanya. “Se você perde o foco por um segundo, já está no chão”, disse o bilionária.

Após o treino, ele toma banho, faz uma refeição simples e rica em proteínas e começa seu expediente — sempre vestido com jeans, tênis Nike e a tradicional camiseta cinza da Brunello Cucinelli.

Rotina de trabalho e 4 mil calorias por dia

Zuckerberg passa 50 a 60 horas semanais no escritório, mas diz que sua dedicação à Meta vai além do horário comercial. “Se contar o tempo em que estou focado na missão, é basicamente minha vida inteira.”

Para manter o ritmo, consome cerca de 4.000 calorias por dia e almoça sempre ao meio-dia. Sua dieta prioriza eficiência: nada de frescuras ou escolhas elaboradas — ele come o que estiver disponível

Reuniões exigem preparação rigorosa: o time envia materiais com antecedência, e ele reserva pelo menos uma hora para leitura prévia e outra para acompanhamento pós-encontro. No home office, utiliza cadeira Herman Miller e óculos de realidade virtual da Meta.

Família, Taylor Swift e oito horas de sono

Zuckerberg dedica as noites à família. Ele janta com a esposa e as filhas, com quem compartilha uma rotina de leitura e música. Taylor Swift está entre os nomes mais tocados nas noites da casa dos Zuckerberg.

Antes de dormir, ele conduz um ritual com as filhas: perguntam uns aos outros o que fizeram de bom no dia e recitam a oração judaica Mi Shebeirach. O executivo considera esses momentos essenciais para transmitir valores e fortalecer vínculos.

O sono também é prioridade. Zuckerberg evita dormir tarde e busca dormir oito horas por noite. Ele monitora a qualidade do descanso com o anel Oura e a capa inteligente da Eight Sleep.