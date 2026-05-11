O CEO que foi expulso da escola, salvou a McLaren da falência e hoje tem bônus de 50 milhões

Na Fórmula 1, onde milésimos de segundo se traduzem em milhões de dólares, Zak Brown é o mestre da conversão. Antes de se tornar o arquiteto por trás do ressurgimento da McLaren Racing, Brown era um jovem de Los Angeles que havia abandonado o ensino médio após uma briga que resultou na expulsão definitiva da escola.

Sem currículo acadêmico, sua carreira começou de forma improvável: vencendo o programa de TV Wheel of Fortune (Roda a Roda) em 1984.

Com o prêmio — dois relógios — Brown fez sua primeira manobra estratégica. Vendeu as peças em uma loja de penhores para comprar seu primeiro kart.

Ali nascia não apenas um piloto, mas um dos maiores negociadores do automobilismo mundial. Ao perceber que seu talento nos negócios superava sua velocidade nas pistas, ele fundou a JMI, que se tornou a maior agência de marketing de automobilismo do planeta, antes de assumir o comando da McLaren em 2016.

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Da beira do abismo ao topo do grid

Quando Brown chegou, a McLaren enfrentava uma crise de identidade e performance. O valor da equipe estava estagnado e os patrocinadores fugiam.

O momento mais crítico, porém, veio em 2020: com a pandemia, a equipe estava "no limite", operando com o risco real de não conseguir iniciar a temporada por falta de caixa.

O sucesso nas pistas refletiu diretamente no bolso do CEO. Em 2024, após o primeiro título de construtores da McLaren desde 1998, Brown recebeu uma compensação superior a 50 milhões de dólares.

Sua trajetória prova que, no mundo dos negócios de alta performance, a capacidade de construir conexões e vender uma visão é tão vital quanto o conhecimento técnico de engenharia.

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