O CEO desta empresa avaliada em US$ 2,2 bi, é fã do ChatGPT e só tirou 2 semanas de férias em 7 anos

Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14h57.
Jonathan Siddharth, co-fundador e CEO da Turing, é um dos líderes mais influentes do setor de inteligência artificial.
Com uma empresa avaliada em US$ 2,2 bilhões, ele comanda uma gigante que desenvolve soluções de IA para gigantes da tecnologia e da indústria, como OpenAI.
Porém, para Siddharth, o verdadeiro segredo do sucesso está em combinar sua paixão por inovação tecnológica com uma gestão financeira estratégica e um estilo de vida equilibrado. As informações foram retiradas da Fortune.
Com um background sólido em inteligência artificial e uma visão estratégica, Siddharth não apenas construiu a Turing, mas também investe em outras startups promissoras. Sua abordagem de investimento é apostar em fundadores inteligentes e ambiciosos, com um foco em mercados amplos.
Mas a visão de Siddharth vai além do dinheiro. Para ele, o aprendizado contínuo e a troca de ideias com outros líderes são as chaves para o sucesso.
"Meu objetivo é me cercar de pessoas excepcionais para expandir minha visão do mundo", afirma o CEO da Turing.
Essa mentalidade molda suas escolhas financeiras e, como resultado, Turing segue crescendo de forma exponencial, atraindo investimentos e fechando parcerias com empresas de grande porte.
Entre os inúmeros dispositivos tecnológicos que fazem parte do seu dia a dia, o ChatGPT é, sem dúvida, o mais importante para Siddharth.
A assinatura do ChatGPT Pro tem sido um verdadeiro divisor de águas para seu fluxo de trabalho, impactando diretamente sua capacidade de tomar decisões rápidas e resolver problemas complexos.
Para ele, a inteligência artificial é essencial não apenas para sua empresa, mas também para sua vida pessoal.
Além disso, o CEO tem um olhar atento para o uso de gadgets que otimizam seu desempenho.
Seja no PlayStation 5, no Apple Vision Pro ou em seu anel Oura, Siddharth integra tecnologia para monitorar sua saúde e manter o foco em seus objetivos profissionais.
"Minha abordagem minimalista me permite liberar energia mental para o que realmente importa", explica.
