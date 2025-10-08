O Boticário, Milky Moo e mais: conheça as melhores franquias de 2025, segundo a Bittencourt

Repórter de Negócios
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14h00.
“Não se trata apenas de qual rede abriu mais unidades. Buscamos identificar quem cresce de forma sustentável, ou seja, com visão de futuro, consistência de práticas e inteligência estratégica na tomada de decisão”. É assim que Lyana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt, definiu os critérios que nortearam a escolha da melhores franquias do Brasil.
O prêmio TOP25 foi anunciado nesta quarta-feira, 8, durante o BCONNECTED, maior evento de gestão de redes da América Latina.
Em sua oitava edição, o prêmio reconhece as franquias que decifraram o chamado “Código do Crescimento”: redes que expandem com governança estruturada, suporte ao franqueado, inovação tecnológica e impacto positivo em suas comunidades.
“Essa é uma seleção de marcas que souberam transformar desafios complexos em diferenciais estratégicos. Elas cresceram mesmo em um cenário exigente e cresceram do jeito certo”, diz Lyana.
Selecionadas a partir de uma pesquisa com 135 redes e avaliadas por um comitê técnico, as franquias abaixo representam o que há de mais avançado hoje em gestão, tecnologia e expansão no sistema brasileiro de franchising:
Expansão sustentada por integração omnichannel, IA aplicada em processos e atendimento, consultoria de campo, dashboards e programas de incentivo. Marketing gerido por agência exclusiva.
Modelo home based validado por 10 anos. Suporte intensivo com consultoria, app próprio com indicadores em tempo real e programa de fidelidade que gera até 40% das vendas.
Unidades operadas por contratos de longo prazo, IA em atendimento e seleção, omnichannel robusto e treinamentos com +80% de adesão. Manuais incluem ESG e experiência do cliente.
Franquia global que integra canais físicos e digitais. Usa IA em marketing e reputação, comitês consultivos e programa de excelência com mentorias. Práticas de carbono neutro e sustentabilidade.
IA em marketing e previsão de demanda. Linha exclusiva, liberdade operacional ao franqueado e programa social com doação de colchões.
85% das vendas digitais repassadas aos franqueados. IA em marketing e demanda, consultoria de campo, Ninho de Inovação e pioneirismo em produtos sustentáveis.
Modelo com técnica exclusiva de cera e serviços complementares. IA para campanhas personalizadas, conselho de franqueados, universidade corporativa e programa de excelência.
Programa de fidelidade robusto, ship from store, dashboards personalizados e SLA de até 12 horas. ESG estruturado com fornecedores e iniciativas sociais.
Governança com conselhos e comitês, suporte estruturado com SLA de 12h e IA em marketing, BI e jornada do aluno. Universidade corporativa fortalece a rede.
Microfranquia com app e banco digital próprios. IA em recrutamento e BI, consultorias regionais e treinamentos semanais. Atua com ONG própria e projetos sociais locais.
Minimercados autônomos com IA em toda a operação. Consultoria automatizada de performance, governança externa e ações de inclusão e reciclagem.
Presença multiformato com IA em marketing e previsão de demanda. Programa de fidelidade representa até 20% das vendas. Forte digitalização com CRM, BI e autoatendimento.
Omnichannel com repasse geolocalizado de 45% das vendas digitais. IA própria (Ivision) recomenda armações. Suporte estruturado com consultoria, SAF automatizado e programa de excelência.
Comissionamento de 89,5% ao franqueado nas vendas digitais. Design de loja premiado, colaborações com Nestlé e Adidas, e uso de energias renováveis.
IA aplicada em toda a jornada: atendimento, demanda e suporte ao franqueado. Programa de fidelidade representa até 100% das vendas. Práticas ESG em todas as áreas do negócio.
Suporte direto da CEO na escolha de ponto comercial. Protocolos técnicos próprios, SLA de 12h, omnichannel e comissão de 30% para franqueados. Centro de P&D interno.
IA aplicada em cinco frentes. Universidade corporativa própria, manuais digitais, consultoria com SLA imediato e campanhas de marketing integradas.
Repasse médio de 82% das vendas digitais. Investimento anual superior a R$ 30 milhões em marketing. Universidade corporativa e engajamento comunitário com ações ESG.
Formatos diversos e 100% das vendas digitais repassadas aos franqueados. IA aplicada em expansão, marketing e atendimento. SLA de 12h e suporte via universidade corporativa.
Dark kitchens, franquia digital e modelos físicos. IA em marketing, dados e expansão. Consultoria de campo e plano de crescimento agressivo até 2026.
Cosméticos veganos próprios, canais integrados com pedidos direto às lojas, IA em campanhas, consultoria com SLA de 12h e projeto social Beleza nas Ruas.
Modelo de masters regionais com treinamentos de 100% de adesão. IA em marketing e BI em parceria com Google. Possibilidade de participação societária para franqueados de alta performance.
70% das novas unidades vêm de multifranqueados. Avaliação própria de desempenho, capacitação mensal gratuita e parceria com Food to Save para reduzir desperdícios.
Conversão de lojas independentes, IA em atendimento e expansão, workshops técnicos e especialistas com mais de 10 anos de experiência. Práticas de reciclagem e diversidade.
2,4 lojas por franqueado, omnichannel com ship from store e click & collect. IA para transcrição e personalização de treinamentos. Programa de excelência com oito pilares.