O Boticário, Milky Moo e mais: conheça as melhores franquias de 2025, segundo a Bittencourt

Prêmio TOP25 reconhece as redes que mais se destacaram pela combinação entre inovação, governança e crescimento sustentável

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14h00.

“Não se trata apenas de qual rede abriu mais unidades. Buscamos identificar quem cresce de forma sustentável, ou seja, com visão de futuro, consistência de práticas e inteligência estratégica na tomada de decisão”. É assim que Lyana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt, definiu os critérios que nortearam a escolha da melhores franquias do Brasil.

O prêmio TOP25 foi anunciado nesta quarta-feira, 8, durante o BCONNECTED, maior evento de gestão de redes da América Latina.

Em sua oitava edição, o prêmio reconhece as franquias que decifraram o chamado “Código do Crescimento”: redes que expandem com governança estruturada, suporte ao franqueado, inovação tecnológica e impacto positivo em suas comunidades.

“Essa é uma seleção de marcas que souberam transformar desafios complexos em diferenciais estratégicos. Elas cresceram mesmo em um cenário exigente e cresceram do jeito certo”, diz Lyana.

As 25 melhores franquias do Brasil em 2025

Selecionadas a partir de uma pesquisa com 135 redes e avaliadas por um comitê técnico, as franquias abaixo representam o que há de mais avançado hoje em gestão, tecnologia e expansão no sistema brasileiro de franchising:

5àsec

Expansão sustentada por integração omnichannel, IA aplicada em processos e atendimento, consultoria de campo, dashboards e programas de incentivo. Marketing gerido por agência exclusiva.

Acuidar

Modelo home based validado por 10 anos. Suporte intensivo com consultoria, app próprio com indicadores em tempo real e programa de fidelidade que gera até 40% das vendas.

Algar Telecom

Unidades operadas por contratos de longo prazo, IA em atendimento e seleção, omnichannel robusto e treinamentos com +80% de adesão. Manuais incluem ESG e experiência do cliente.

AlphaGraphics

Franquia global que integra canais físicos e digitais. Usa IA em marketing e reputação, comitês consultivos e programa de excelência com mentorias. Práticas de carbono neutro e sustentabilidade.

Anjos Colchões & Sofás

IA em marketing e previsão de demanda. Linha exclusiva, liberdade operacional ao franqueado e programa social com doação de colchões.

Bibi

85% das vendas digitais repassadas aos franqueados. IA em marketing e demanda, consultoria de campo, Ninho de Inovação e pioneirismo em produtos sustentáveis.

Depyl Action

Modelo com técnica exclusiva de cera e serviços complementares. IA para campanhas personalizadas, conselho de franqueados, universidade corporativa e programa de excelência.

HOPE

Programa de fidelidade robusto, ship from store, dashboards personalizados e SLA de até 12 horas. ESG estruturado com fornecedores e iniciativas sociais.

inFlux English School

Governança com conselhos e comitês, suporte estruturado com SLA de 12h e IA em marketing, BI e jornada do aluno. Universidade corporativa fortalece a rede.

Maria Brasileira

Microfranquia com app e banco digital próprios. IA em recrutamento e BI, consultorias regionais e treinamentos semanais. Atua com ONG própria e projetos sociais locais.

market4u

Minimercados autônomos com IA em toda a operação. Consultoria automatizada de performance, governança externa e ações de inclusão e reciclagem.

McDonald’s

Presença multiformato com IA em marketing e previsão de demanda. Programa de fidelidade representa até 20% das vendas. Forte digitalização com CRM, BI e autoatendimento.

Mercadão dos Óculos

Omnichannel com repasse geolocalizado de 45% das vendas digitais. IA própria (Ivision) recomenda armações. Suporte estruturado com consultoria, SAF automatizado e programa de excelência.

Milky Moo

Comissionamento de 89,5% ao franqueado nas vendas digitais. Design de loja premiado, colaborações com Nestlé e Adidas, e uso de energias renováveis.

O Boticário

IA aplicada em toda a jornada: atendimento, demanda e suporte ao franqueado. Programa de fidelidade representa até 100% das vendas. Práticas ESG em todas as áreas do negócio.

Onodera

Suporte direto da CEO na escolha de ponto comercial. Protocolos técnicos próprios, SLA de 12h, omnichannel e comissão de 30% para franqueados. Centro de P&D interno.

Oral Unic

IA aplicada em cinco frentes. Universidade corporativa própria, manuais digitais, consultoria com SLA imediato e campanhas de marketing integradas.

Óticas Diniz

Repasse médio de 82% das vendas digitais. Investimento anual superior a R$ 30 milhões em marketing. Universidade corporativa e engajamento comunitário com ações ESG.

Pharmapele

Formatos diversos e 100% das vendas digitais repassadas aos franqueados. IA aplicada em expansão, marketing e atendimento. SLA de 12h e suporte via universidade corporativa.

Pizza Prime

Dark kitchens, franquia digital e modelos físicos. IA em marketing, dados e expansão. Consultoria de campo e plano de crescimento agressivo até 2026.

Posê Beleza

Cosméticos veganos próprios, canais integrados com pedidos direto às lojas, IA em campanhas, consultoria com SLA de 12h e projeto social Beleza nas Ruas.

RE/MAX Brasil

Modelo de masters regionais com treinamentos de 100% de adesão. IA em marketing e BI em parceria com Google. Possibilidade de participação societária para franqueados de alta performance.

Rei do Mate

70% das novas unidades vêm de multifranqueados. Avaliação própria de desempenho, capacitação mensal gratuita e parceria com Food to Save para reduzir desperdícios.

Tintas MC

Conversão de lojas independentes, IA em atendimento e expansão, workshops técnicos e especialistas com mais de 10 anos de experiência. Práticas de reciclagem e diversidade.

Usaflex

2,4 lojas por franqueado, omnichannel com ship from store e click & collect. IA para transcrição e personalização de treinamentos. Programa de excelência com oito pilares.

