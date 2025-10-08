O Boticário, Milky Moo e mais: conheça as melhores franquias de 2025, segundo a Bittencourt

“Não se trata apenas de qual rede abriu mais unidades. Buscamos identificar quem cresce de forma sustentável, ou seja, com visão de futuro, consistência de práticas e inteligência estratégica na tomada de decisão”. É assim que Lyana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt, definiu os critérios que nortearam a escolha da melhores franquias do Brasil.

O prêmio TOP25 foi anunciado nesta quarta-feira, 8, durante o BCONNECTED, maior evento de gestão de redes da América Latina.

Em sua oitava edição, o prêmio reconhece as franquias que decifraram o chamado “Código do Crescimento”: redes que expandem com governança estruturada, suporte ao franqueado, inovação tecnológica e impacto positivo em suas comunidades.

“Essa é uma seleção de marcas que souberam transformar desafios complexos em diferenciais estratégicos. Elas cresceram mesmo em um cenário exigente e cresceram do jeito certo”, diz Lyana.

As 25 melhores franquias do Brasil em 2025

Selecionadas a partir de uma pesquisa com 135 redes e avaliadas por um comitê técnico, as franquias abaixo representam o que há de mais avançado hoje em gestão, tecnologia e expansão no sistema brasileiro de franchising:

5àsec

Expansão sustentada por integração omnichannel, IA aplicada em processos e atendimento, consultoria de campo, dashboards e programas de incentivo. Marketing gerido por agência exclusiva.

Acuidar

Modelo home based validado por 10 anos. Suporte intensivo com consultoria, app próprio com indicadores em tempo real e programa de fidelidade que gera até 40% das vendas.

Algar Telecom

Unidades operadas por contratos de longo prazo, IA em atendimento e seleção, omnichannel robusto e treinamentos com +80% de adesão. Manuais incluem ESG e experiência do cliente.

AlphaGraphics

Franquia global que integra canais físicos e digitais. Usa IA em marketing e reputação, comitês consultivos e programa de excelência com mentorias. Práticas de carbono neutro e sustentabilidade.

Anjos Colchões & Sofás

IA em marketing e previsão de demanda. Linha exclusiva, liberdade operacional ao franqueado e programa social com doação de colchões.

Bibi

85% das vendas digitais repassadas aos franqueados. IA em marketing e demanda, consultoria de campo, Ninho de Inovação e pioneirismo em produtos sustentáveis.

Depyl Action

Modelo com técnica exclusiva de cera e serviços complementares. IA para campanhas personalizadas, conselho de franqueados, universidade corporativa e programa de excelência.

Programa de fidelidade robusto, ship from store, dashboards personalizados e SLA de até 12 horas. ESG estruturado com fornecedores e iniciativas sociais.

inFlux English School

Governança com conselhos e comitês, suporte estruturado com SLA de 12h e IA em marketing, BI e jornada do aluno. Universidade corporativa fortalece a rede.

Microfranquia com app e banco digital próprios. IA em recrutamento e BI, consultorias regionais e treinamentos semanais. Atua com ONG própria e projetos sociais locais.

market4u

Minimercados autônomos com IA em toda a operação. Consultoria automatizada de performance, governança externa e ações de inclusão e reciclagem.

Presença multiformato com IA em marketing e previsão de demanda. Programa de fidelidade representa até 20% das vendas. Forte digitalização com CRM, BI e autoatendimento.

Mercadão dos Óculos

Omnichannel com repasse geolocalizado de 45% das vendas digitais. IA própria (Ivision) recomenda armações. Suporte estruturado com consultoria, SAF automatizado e programa de excelência.

Comissionamento de 89,5% ao franqueado nas vendas digitais. Design de loja premiado, colaborações com Nestlé e Adidas, e uso de energias renováveis.

IA aplicada em toda a jornada: atendimento, demanda e suporte ao franqueado. Programa de fidelidade representa até 100% das vendas. Práticas ESG em todas as áreas do negócio.

Onodera

Suporte direto da CEO na escolha de ponto comercial. Protocolos técnicos próprios, SLA de 12h, omnichannel e comissão de 30% para franqueados. Centro de P&D interno.

Oral Unic

IA aplicada em cinco frentes. Universidade corporativa própria, manuais digitais, consultoria com SLA imediato e campanhas de marketing integradas.

Óticas Diniz

Repasse médio de 82% das vendas digitais. Investimento anual superior a R$ 30 milhões em marketing. Universidade corporativa e engajamento comunitário com ações ESG.

Pharmapele

Formatos diversos e 100% das vendas digitais repassadas aos franqueados. IA aplicada em expansão, marketing e atendimento. SLA de 12h e suporte via universidade corporativa.

Pizza Prime

Dark kitchens, franquia digital e modelos físicos. IA em marketing, dados e expansão. Consultoria de campo e plano de crescimento agressivo até 2026.

Posê Beleza

Cosméticos veganos próprios, canais integrados com pedidos direto às lojas, IA em campanhas, consultoria com SLA de 12h e projeto social Beleza nas Ruas.

RE/MAX Brasil

Modelo de masters regionais com treinamentos de 100% de adesão. IA em marketing e BI em parceria com Google. Possibilidade de participação societária para franqueados de alta performance.

70% das novas unidades vêm de multifranqueados. Avaliação própria de desempenho, capacitação mensal gratuita e parceria com Food to Save para reduzir desperdícios.

Conversão de lojas independentes, IA em atendimento e expansão, workshops técnicos e especialistas com mais de 10 anos de experiência. Práticas de reciclagem e diversidade.

2,4 lojas por franqueado, omnichannel com ship from store e click & collect. IA para transcrição e personalização de treinamentos. Programa de excelência com oito pilares.