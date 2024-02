O bilionário que vai sentir falta do trabalho e não sabe o que fazer com o dinheiro

Autry Stephens, de 85 anos, vendeu sua empresa, a petroleira Endeavor Energy Resources, para a Diamondback Energy na última segunda-feira, 12. O acordo de $26 bilhões em dinheiro e ações está prestes a torná-lo o magnata do petróleo mais rico dos EUA, segundo informações da Bloomberg.

Mas ele não parece particularmente entusiasmado. "Há certamente alguma tristeza da minha parte. Vou sentir falta das pessoas lá", disse ele ao The Wall Street Journal em uma entrevista recente. "Era meio que uma pequena família."

Perguntado pelo Journal sobre o que ele faria com seus bilhões, Stephens disse que ainda não tinha realmente pensado sobre isso. A venda da Endeavor desde então catapultou Stephens do 130º para o 77º lugar no Bloomberg Billionaires Index. Sua fortuna cresceu US$ 17,5 bilhões desde o mesmo período do ano passado, atrás apenas de Jensen Huang da Nvidia e Mark Zuckerberg da Meta.

Stephens resistiu por muito tempo aos esforços externos para comprar a Endeavor, que fundou em 1979. A empresa era uma das últimas grandes empresas de petróleo independentes na rica Bacia do Permiano, no oeste do Texas.

Mas tudo mudou quando ele foi diagnosticado com câncer de próstata há um ano, disse ele ao Journal. Ele disse que decidiu não passar a empresa para sua filha, Lyndal Greth, que faz parte do conselho da empresa, e que seu filho não fazia parte dos negócios da família.

Agora, o acordo com a Diamondback Energy — que superou outros licitantes famosos como ExxonMobil e ConocoPhillips — está pronto para tornar a empresa uma força poderosa no cenário energético doméstico.

Apesar de sua fortuna maciça e contato com a fama — ele foi destaque na série de reality show "Black Gold" da truTV — suas ambições ao se formar na faculdade eram "ganhar um salário estável e uma aposentadoria confortável", de acordo com seu perfil de ex-aluno da Universidade do Texas em Austin.

Stephens é bem conhecido por seu estilo discreto. Ele dirigia um Toyota Land Cruiser antigo para o trabalho e voava com orçamento na Southwest Airlines, relatou o Journal. Isso reflete sua modesta criação em uma fazenda no centro do Texas que cultivava amendoim e melancias,