O bilionário que quase desbancou Musk acorda sem despertador, toma café no jardim e escreve contos

O segundo homem mais rico do mundo, com fortuna de US$ 349 bilhões, Larry Ellison é cofundador, presidente do conselho e CTO da Oracle, empresa que se consolidou como uma das maiores potências de software do planeta.

Aos 81 anos, Ellison preserva uma rotina marcada por disciplina e autogerenciamento. Ele acorda por volta das 6h30, sem despertador, e inicia o dia com café da manhã no jardim ao lado dos filhos.

Em seguida, dedica-se a atividades físicas, como tênis e ciclismo, práticas que considera essenciais para manter energia e foco.

Além da vida executiva, cultiva um estilo de vida singular: é proprietário de quase toda a ilha havaiana de Lanai, mantém mansões em Malibu e possui até aeronaves militares desativadas. A

paixonado por esportes, também fundou a equipe Oracle Team USA, campeã da America's Cup em 2010 e 2013, e organiza o torneio de tênis BNP Paribas Open.

Liderança intensa e cultura corporativa

Durante sua gestão como CEO, Ellison ficou conhecido por práticas incomuns de motivação, como distribuir bônus em moedas de ouro para a equipe. Sua liderança é descrita como intensa e exigente, com jornadas de trabalho que se estendiam até a madrugada.

Apesar do perfil controlador, valorizava relacionamentos estratégicos e parcerias, reconhecendo que a expansão global da Oracle dependia de colaboração e rede de contatos. Além do trabalho, alimentava o gosto por escrever contos e peças teatrais, sem intenção de publicá-los.

A trajetória da Oracle

Fundada em 1977 como uma pequena startup especializada em software de banco de dados, a Oracle cresceu de forma exponencial sob a condução de Ellison. Hoje, a companhia é referência mundial em soluções de banco de dados, software corporativo e serviços em nuvem, com faturamento bilionário.

O executivo tem direcionado esforços para consolidar a empresa em inteligência artificial e infraestrutura em nuvem, setores estratégicos que sustentam a relevância da Oracle no cenário tecnológico global.