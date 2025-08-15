O analista de 35 anos que largou tudo para criar uma startup que foi vendida por US$ 29 bilhões

Nick Molnar: conheça a trajetória desse empresário que usou finanças corporativas para fundar sua startup (Imagem: Reprodução/LinkedIn)
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17h16.
Em 2012, o jovem australiano Nick Molnar trabalhava em um respeitado fundo de investimentos quando ouviu de seu chefe uma frase que mudaria sua vida: “Acho que você está sendo desperdiçado aqui.”
Pouco tempo depois, ele deixou o cargo e fundou, ao lado do vizinho Anthony Eisen, a startup Afterpay, vendida sete anos mais tarde por US$ 29 bilhões.
Molnar, hoje com 35 anos, cresceu no meio do varejo, uma vez que sua família comandava uma joalheria em Sydney, Austrália.
Desde cedo aprendeu com os pais como comprar, vender e operar no comércio. Adolescente, começou a vender joias pela internet, primeiro no eBay e depois em um site próprio.
Mesmo com o negócio rendendo milhões de dólares australianos por ano, ele decidiu seguir um caminho mais tradicional após se formar em comércio e negócios e procurou estabilidade no setor financeiro.
As empresas questionavam sua presença nos processos seletivos, perguntando o motivo dele estar procurando um emprego se já tinha um negócio de sucesso.
Mesmo assim, Molnar insistiu na carreira tradicional e foi contratado pela M.H. Carnegie & Co., onde finalmente encontrou alguém que reconheceu seu potencial empreendedor.
Mark Carnegie, além de mentor, também impulsionou a vida profissional de Molnar. O executivo o desafiou a pensar o que faria se tivesse um milhão de dólares para investir em sua própria empresa e ofereceu a ele um ano de estabilidade para que testasse sua vocação empreendedora, com a condição de não voltar mais.
Dois anos depois, em 2014, ele e Eisen lançaram a Afterpay, plataforma pioneira no sistema “compre agora, pague depois”. O modelo ainda era pouco explorado na Austrália e exigia esforço para educar consumidores e varejistas sobre um novo jeito de consumir.
“Sabia que os millennials precisavam de outra opção. Cada vez que eu compartilhava essa visão, me convencia mais de que tínhamos que colocá-la em prática”, contou.
A Afterpay cresceu rapidamente, sendo incorporada ao cotidiano dos consumidores australianos e, depois, internacionais. A aquisição em 2021 consolidou o sucesso do modelo e colocou Molnar entre os empreendedores mais bem-sucedidos de sua geração.
Do lado dos profissionais, o caso reforça a importância de dominar os fundamentos da gestão financeira, estrutura de capital, modelagem de negócios e avaliação de risco.
Essas são competências essenciais tanto para atuar no mercado financeiro quanto para construir empresas que operem com responsabilidade e inovação em larga escala. “Mesmo me sentindo um empreendedor por completo, foram as pessoas certas que me deram a confiança necessária”, disse.
Histórias como a de Molnar demonstram que entender finanças corporativas deixou de ser um diferencial: é pré-requisito para quem deseja liderar a próxima revolução no mercado.
