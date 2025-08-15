O analista de 35 anos que largou tudo para criar uma startup que foi vendida por US$ 29 bilhões

Em 2012, o jovem australiano Nick Molnar trabalhava em um respeitado fundo de investimentos quando ouviu de seu chefe uma frase que mudaria sua vida: “Acho que você está sendo desperdiçado aqui.”

Pouco tempo depois, ele deixou o cargo e fundou, ao lado do vizinho Anthony Eisen, a startup Afterpay, vendida sete anos mais tarde por US$ 29 bilhões.

Empreendedor desde a infância

Molnar, hoje com 35 anos, cresceu no meio do varejo, uma vez que sua família comandava uma joalheria em Sydney, Austrália.

Desde cedo aprendeu com os pais como comprar, vender e operar no comércio. Adolescente, começou a vender joias pela internet, primeiro no eBay e depois em um site próprio.

Mesmo com o negócio rendendo milhões de dólares australianos por ano, ele decidiu seguir um caminho mais tradicional após se formar em comércio e negócios e procurou estabilidade no setor financeiro.

Quando o chefe enxerga o que o mercado não vê

As empresas questionavam sua presença nos processos seletivos, perguntando o motivo dele estar procurando um emprego se já tinha um negócio de sucesso.

Mesmo assim, Molnar insistiu na carreira tradicional e foi contratado pela M.H. Carnegie & Co., onde finalmente encontrou alguém que reconheceu seu potencial empreendedor.

Mark Carnegie, além de mentor, também impulsionou a vida profissional de Molnar. O executivo o desafiou a pensar o que faria se tivesse um milhão de dólares para investir em sua própria empresa e ofereceu a ele um ano de estabilidade para que testasse sua vocação empreendedora, com a condição de não voltar mais.

A aposta que mudaria o consumo na Austrália

Dois anos depois, em 2014, ele e Eisen lançaram a Afterpay, plataforma pioneira no sistema “compre agora, pague depois”. O modelo ainda era pouco explorado na Austrália e exigia esforço para educar consumidores e varejistas sobre um novo jeito de consumir.

“Sabia que os millennials precisavam de outra opção. Cada vez que eu compartilhava essa visão, me convencia mais de que tínhamos que colocá-la em prática”, contou.

A Afterpay cresceu rapidamente, sendo incorporada ao cotidiano dos consumidores australianos e, depois, internacionais. A aquisição em 2021 consolidou o sucesso do modelo e colocou Molnar entre os empreendedores mais bem-sucedidos de sua geração.

Conhecimento financeiro como alavanca de crescimento

Do lado dos profissionais, o caso reforça a importância de dominar os fundamentos da gestão financeira, estrutura de capital, modelagem de negócios e avaliação de risco.

Essas são competências essenciais tanto para atuar no mercado financeiro quanto para construir empresas que operem com responsabilidade e inovação em larga escala. “Mesmo me sentindo um empreendedor por completo, foram as pessoas certas que me deram a confiança necessária”, disse.

Histórias como a de Molnar demonstram que entender finanças corporativas deixou de ser um diferencial: é pré-requisito para quem deseja liderar a próxima revolução no mercado.

