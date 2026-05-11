Nuvemshop investe R$ 100 milhões em IA para cortar 80 horas de tarefas operacionais de lojista

O e-commerce brasileiro registrou um faturamento de R$ 235,5 bilhões, segundo dados da segundo dados da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom). Com o crescimento das vendas online, a Nuvemshop aposta na diferenciação e lança nesta terça-feira (12/5) o Lumi, inteligência artificial proprietária que atua como um copiloto de gestão para empresas.

O movimento acontece após um crescimento de 75% em 2025, com avanços em logística, caretira digital e web chat.

“É um momento em que as marcas precisam trazer mais rentabilidade e lucro para os negócios. O objetivo do Lumi é permitir que nossos clientes vendam mais e sejam mais eficientes”, afirma Alejandro Vázquez, cofundador da Nuvemshop.

A expectativa da empresa é que a ferramenta reduza cerca de 80 horas mensais de trabalho operacional por lojista. No ecossistema da Nuvemshop, isso pode representar um impacto de aproximadamente R$ 200 milhões anuais em produtividade.

Como funciona o Lumi

O Lumi reúne mais de 30 agentes de inteligência artificial integrados à operação dos lojistas. A proposta é automatizar tarefas operacionais e transformar dados da operação em recomendações práticas para os gestores.

Segundo Vázquez, um dos principais problemas dos lojistas era a dificuldade de transformar dados em decisões concretas. “Os dados já existiam, mas era difícil processar tudo para chegar a insights que ajudassem a tomar decisões”, diz.

Na prática, o lojista pode perguntar ao Lumi quais campanhas tiveram melhor conversão, quais categorias geram maior rentabilidade ou por que houve queda nas vendas em determinado período.

A ferramenta também automatiza etapas da gestão de catálogo, uma das tarefas mais repetitivas para operações digitais. O sistema consegue gerar descrições para melhorar o posicionamento no Google, criar imagens, cadastrar dimensões e sugerir informações logísticas.

“Tem clientes lançando novos produtos todos os dias. Isso exige subir imagens, criar descrição, cadastrar peso, preço e dimensões. São horas de trabalho operacional que agora podem ser direcionadas para atividades de maior valor”, afirma.

O Lumi também contribui para a adaptação de layouts, criaçãof de landing pages, e ajustes de vitrines de produtos usando comandos em linguagem natural.

A tecnologia já vem sendo testada por parte da base de clientes da Nuvemshop. O desenvolvimento começou após perceber que lojistas já utilizavam outras ferramentas de IA para resolver tarefas do dia a dia.

A empresa afirma que optou por lançar a ferramenta apenas após validar os recursos com usuários reais. Parte da base teve acesso antecipado às funcionalidades para testar e reportar falhas antes da expansão.

Além da IA: logística, wallet e WhatsApp

Para além da inteligência artificial, a Nuvemshop vem apostando em logística, pagamento e atendimento.

A empresa abriu um novo centro operacional em Blumenau (SC) e planeja novas unidades no segundo semestre. Também lançou uma carteira digital com mais de 15 milhões de consumidores cadastrados.

A wallet, carteira digital integrada ao checkout, permite compras com um clique em diferentes lojas da plataforma, sem necessidade de preencher novamente os dados do cartão.

A companhia também vem ampliando ferramentas de vendas e atendimento via WhatsApp, incluindo recursos automatizados para campanhas e suporte ao consumidor.

A expectativa da Nuvemshop é ampliar sua atuação além das lojas virtuais, reforçando áreas como pagamentos, logística, atendimento e inteligência artificial. “Estamos aqui para reduzir as barreiras que impedem as marcas de terem sucesso no varejo brasileiro e latino-americano”, afirma.