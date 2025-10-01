‘Nunca olhamos para trás’: como um negócio de US$ 50 está prestes a chegar em US$ 500 mil

Tudo começou com uma máquina de costura, tecidos de brechó e US$ 50 de investimento. Presley Campbell e Alden Kramer tinham 19 anos e dividiam um dormitório quando decidiram transformar a paixão pela moda sustentável em um negócio real.

De forma orgânica e com investimento mínimo, criaram a marca Campbell&Kramer e hoje, estão prestes a atingir um faturamento de US$ 500 mil.

Ao longo dos últimos anos, Campbell e Kramer evoluíram de um modelo artesanal e informal para um negócio com projeção nacional, parcerias com grandes varejistas e um sistema de produção escalável. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Início modesto e visão de longo prazo

A marca surgiu em 2019, como uma atividade paralela à vida universitária. Sem experiência empresarial, as fundadoras compraram tecidos em brechós com o pouco que tinham e começaram a costurar suas próprias peças. A proposta era criar roupas femininas básicas, sustentáveis e acessíveis.

A primeira virada aconteceu quando começaram a reutilizar uniformes da faculdade para vender peças personalizadas no campus.

A entrada em escala exigiu decisões financeiras importantes sem aportes externos, como:

Controle de estoque

Avaliação de parceiros industriais

Investimentos em produção

Diversificação de canais

A importância da estrutura financeira e operacional

Presley e Alden admitem que a informalidade inicial gerou aprendizados duros. A ausência de métricas claras, processos operacionais e gestão centralizada foi um obstáculo para a escalabilidade. Segundo elas, o amadurecimento financeiro e a adoção de práticas corporativas foram determinantes para o crescimento sustentável.

“Não tínhamos sistemas organizacionais nem acompanhávamos métricas-chave”, relembra Alden.

"Agora entendemos que é essencial centralizar dados, comparar receita e despesas e profissionalizar a operação" Alden Kramer, co-fundadora da Campbell&Kramer

Pivotagens, erros e decisões estratégicas

A primeira tentativa de terceirizar a produção resultou em peças com tamanhos incorretos, que só serviam em crianças. O prejuízo foi alto, mas o aprendizado se tornou essencial para a evolução da marca.

A partir daí, as sócias investiram na qualificação de fornecedores e na consolidação de parcerias com profissionais experientes do setor.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Essa abordagem mais criteriosa elevou o padrão da marca, viabilizou a entrada em canais maiores e permitiu a conquista de um contrato com grande varejista. Hoje, além das vendas diretas, a marca também distribui para boutiques em várias partes dos Estados Unidos.

O resultado desse esforço foi uma projeção de faturamento de US$ 500 mil até o final de 2025.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS