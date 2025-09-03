Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Número de bilionários nos EUA chega a 1.135, com patrimônio total de US$ 5,7 trilhões, diz estudo

Levantamento mostra que a concentração de fortunas estão em setores financeiros e vem de heranças

Bilionários nos EUA: país soma 1.135 nomes (halduns/Getty Images)

Bilionários nos EUA: país soma 1.135 nomes (halduns/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17h36.

Última atualização em 3 de setembro de 2025 às 17h41.

Os Estados Unidos fecharam 2024 com 1.135 bilionários, um crescimento em relação aos 927 registrados em 2020, segundo levantamento da consultoria financeira Altrata e divulgado pelo The Wall Street Journal. A maior concentração está na Califórnia, com 255 indivíduos, mas os super-ricos também estão presentes em cidades menores como Ridgeland, no Mississippi, e Waunakee, em Wisconsin.

A maioria dos bilionários americanos construiu sua fortuna no setor bancário e financeiro, enquanto cerca de 110 vieram da tecnologia e 75 do mercado imobiliário.

Já um terço herdou grande parte ou toda a sua riqueza, incluindo membros de dinastias como os Waltons (Walmart) e Pritzkers (Hyatt). O levantamento considerou empresas privadas e públicas, imóveis e ativos de investimentos para estimar o patrimônio líquido de cada indivíduo.

Quem são os bilionários?

Elon Musk, acumulou patrimônio próprio de US$ 423 bilhões, seguido por Jeff Bezos, com US$ 283 bilhões. Apesar do destaque das fortunas do Vale do Silício, os 100 bilionários mais ricos detêm de quase US$ 3,86 trilhões — mais da metade do valor total de US$ 5,7 trilhões.

Apenas três homens — Musk, Bezos e Mark Zuckerberg — respondem por quase US$ 1 trilhão desse total. Entre os bilionários, 86% são homens, e mais de 150 mulheres, incluindo Taylor Swift e Selena Gomez, também aparecem na lista.

Desde 2015, bilionários americanos doaram ou se comprometeram a doar cerca de US$ 185 bilhões, principalmente para educação e pesquisa médica. Michael Bloomberg, Bill Ackman e membros da Fundação Gates estão entre os maiores doadores.

Algumas doações direcionadas beneficiaram instituições como Central Park Conservancy e Universidade Johns Hopkins, somando bilhões em recursos.

Acompanhe tudo sobre:BilionáriosEstados Unidos (EUA)

Mais de Negócios

O próximo passo de um império de energéticos em SC: R$ 30 milhões para crescer

Rio pode se tornar polo de IA e data centers verdes, diz estudo: ‘não podemos perder o bonde’

Por que a Johnnie Walker uniu whisky e música pop em sua nova campanha

Por que empresas chinesas não são mais vistas como alternativas baratas no Brasil

Mais na Exame

English

Producers ask for Brazilian beef to be suspended in the U.S.: 'Tariffs are not enough'

Future of Money

Presidente do BCE defende 'regras rígidas' para criptomoedas pareadas ao dólar

Mercados

Goldman vê espaço para alta nas ações da China e amplia contratações na Ásia

Carreira

Como pedir ao ChatGPT para criar gráficos e tabelas sem precisar de Excel