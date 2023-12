Número de bilionários cresce no Brasil; soma das fortunas supera 200 bilhões de dólares

O Brasil vai terminar o ano com um número maior de bilionários do que em 2022. De acordo com o índice em tempo real da Forbes, o país tem 61 pessoas com fortunas estimadas em mais de 1 bilhão de dólares.

Um ano antes, o grupo era composto por 55. Apesar do aumento, o número ainda fica abaixo do computado em 2021, quando 62 executivos entraram na lista, em movimento impulsionado pela expansão do mercado de capitais.

Além do aumento no número de bilionários, as fortunas cresceram. O patrimônio de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, chegou a US$ 19,8 bilhões, mais do que o dobro dos US$ 7 bilhões de 2022. Ao longo do ano, ele ultrapassou Jorge Paulo Lemann e Vicky Safra para liderar a lista dos mais ricos do Brasil. No ranking global, Saverin ocupa a 94ª posição.

Somados, os patrimônios dos 61 bilionários chegam a US$ 203,2 bilhões, valor equivalente a 981,5 bilhões de reais. Em dezembro passado, o volume estava estimado em US$ 155,9 bilhões.

Entre as 10 maiores fortunas, entram para o grupo dois representantes da família Moreira Salles, Walther e João, cada um com US$ 4,7 bilhões.

Eles substituem os postos deixados por Luciano Hang, fundador e CEO da Havan, cuja fortuna caiu para para US$ 3,4 bilhões; e Lucia Maggi, co-fundadora do grupo Amaggi, um dos maiores produtores do agro brasileiro.

Veja a lista com as 10 maiores fortunas brasileiras

1 - Eduardo Saverin - US$ 19,8 bilhões

Cofundador do Facebook com Mark Zuckerberg, o brasileiro detém 2% de participação na Meta, holding que controla o Facebook. Em 2016, lançou o fundo de investimentos B Capital, que reúne US$ 6,5 bilhões sob gestão. Em meados de 2022, o fundo anunciou que levantou US$ 250 milhões para investir em startups em early stage.

2 - Vicky Safra e Família - US$ 18,8 bilhões

A bilionária comanda a fortuna da família, herança do banqueiro Joseph Safra, falecido em 2020. O patrimônio é dividido entre os filhos Alberto, David, Jacob e Esther

3 - Jorge Paulo Lemann e família - US$ 16,8 bilhões

Jorge Paulo Lemann é dono da maior cervejaria do mundo, a Ab InBev, além de sócio da 3G Capital, que comanda as redes Burger King, Tim Hortons, Kraft-Heinz e outros.

O grupo empresarial, fundado com seus sócios Marcel Telles, Beto Sicupira e Alex Behring, é responsável por empresas de grande porte de alcance global.

Lemann também tem negócios com o megainvestidor Warren Buffett, conhecido como Oráculo de Omaha. Juntos, adquiriram a Heinz, hoje batizada de Kraft Heinz, após a compra da Kraft Foods, seguida por um processo de fusão entre as empresas.

4 - Marcel Herrmann Telles - US$ 11,2 bilhões

Sócio de Lemann, Telles é também cofundador da 3G Capital. A relação entre os dois teve início quando Lemann comprou o Banco Garantia, instituição na qual Telles começou em cargo administrativo e conquistou destaque ao longo do tempo.

5 - Carlos Alberto Sicupira e família - US$ 9,2 bilhões

Com Lemann e Telles, forma o trio responsável pela criação da Ambev e de todos os negócios que viriam na sequência.

6 - André Esteves - US$ 8,2 bilhões

Banqueiro e empresário brasileiro, André Esteve é chairman e senior partner do BTG Pactual - do mesmo grupo controlador da Exame.

7 - Alexandre Behring - US$ 6,2 bilhões

Behring é mais um nome entre os sócios da 3G Capital. Cofundador da empresa, ele apareceu pela primeira vez na lista de bilionários da Forbes em 2020.

8 - Jorge Moll Filho e família - US$ 5,2 bilhões

Fundador da Rede D’or, Jorge Moll Filho é um médico e empresário. Ele começou o negócio em 1977. Em 2010, vendeu as unidades laboratoriais para o grupo Fleury e, em 2015, parte das ações da rede para o Carlyle Group e para o fundo soberano de Singapura. Atualmente, Moll Filho preside o conselho de administração da Rede D’Or São Luiz.

9 - Walther Salles - US$ 4,7 bilhões

Conhecido pela direção de filmes como “Central do Brasil”, “Abril Despedaçado” e “Diário de Motocicleta”, o cineasta é herdeiro de uma das famílias mais ricas do país. O seu pai, Walther Moreira Salles, foi o fundador do Unibanco, banco que passou por fusão com o Itaú em 2008.

10 - João Moreira Salles - US$ 4,7 bilhões

A situação é semelhante para o irmão João Moreira Salles, também no mundo das artes. Documentarista, ele dirigiu obras como “Notícias de uma guerra particular”, “Santiago” e “Entreatos”, além de ter produzido os filmes “Madame Satã” e “Uma noite em 67