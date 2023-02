Num setor capitalizado, Conta Simples troca cartões pré-pagos pelo crédito 'construído pelo cliente'

Umas das startups brasileiras pioneiras no mercado de cartões corporativos para pequenas e médias empresas, a Conta Simples lança nesta segunda-feira o primeiro cartão de crédito da companhia, até então focada em cartões pré-pagos.

Chamado de Scale, o cartão marca um novo momento para a Conta Simples, diz Rodrigo Tognini, um dos fundadores da empresa.

“Muito mais do que serviços de gestão, vamos entregar experiência aos nossos clientes", diz ele. "Junto a ela, eles terão também mais liberdade, autonomia, controle e visibilidade dos seus gastos corporativos."

Uma das mudanças com o novo produto é como e onde o dinheiro é alocado na plataforma da Conta Simples.

O que muda

Antes, ficava tudo em uma única conta

Agora, há uma separação entre os gastos do cartão e outras transações

"Dessa forma, os clientes terão uma visão mais organizada das finanças, os auxiliando para uma melhor gestão e controle”, diz.

Outra mudança é o fato de o cartão vir com um limite para gastos. Antes, com o pré-pago, todo recurso precisava ser depositado na conta antes de qualquer despesa.

A partir de agora, os cartões pré-pagos serão aposentados.

A tecnologia para ofertar limites de crédito foi toda desenvolvida dentro de casa, diz Tognini.

A intenção por ali é a de ver os clientes construírem seus próprios limites de crédito com apoio de uma inteligência artificial robusta para analisar no detalhe o perfil de gastos — e o tamanho do risco de crédito — de cada um.

"O Scale vem para adicionar saldo ao limite flexível, categorizar as transações de acordo com seu negócio e criar o histórico para esse limite de crédito", diz.

Como foi 2022 para a Conta Simples

O ano de 2022 trouxe muitas boas notícias para a Conta Simples. Ao todo, foram emitidos 360.000 cartões, entre físicos e virtuais.

Em 2022, a empresa cresceu mais de 114% em transações comparado ao ano de 2021.

Fundada em 2018, por Rodrigo Tognini, Ricardo Gottschalk e Fernando Santos, a empresa já transacionou 11 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões de reais via cartões.

Entre os principais clientes da Conta Simples estão startups, agências de marketing e publicidade e profissionais liberais.

Em 2021, a Conta Simples recebeu um aporte Série A no valor de 21,5 milhões de dólares e conta com investidores como:

JAM

Valor Capital

Base10

Y Combinator

Quartz

Big Bets

O valor das captações

Como mostrou reportagem da revista EXAME em 2022, o mercado de benefícios corporativos vem atraindo a atenção de investidores.

Só em 2021 empresas como Conta Simples, Flash e Caju receberam 132 milhões de dólares em aportes, de acordo com dados da plataforma Sling Hub.

Por trás do interesse está a necessidade de automatizar burocracias comuns a boa parte das empresas, como o reembolso de gastos corporativos ou a gestão de benefícios como vale-transporte ou refeição.

Num intervalo de oito anos, a soma levantada pelas 19 maiores empresas dos dois segmentos (gestão de gastos corporativos e a de benefícios) na América Latina chegou a 983 milhões de dólares, pouco mais de 4,6 bilhões de reais, segundo a plataforma Sling Hub.

A chegada ao Brasil de concorrentes de outros países, como as mexicanas Jeeves e Clara, aumentou a concorrência.