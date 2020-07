Nubank faz segunda aquisição da história em busca de talentos

O banco digital Nubank acaba de anunciar a aquisição da empresa americana Cognitect, consultoria de engenharia de software. A adquirida é responsável pela criação de dois sistemas de tecnologia usados por engenheiros de programação: Clojure e Datomic.

A aquisição não foi apenas para incorporar os sistemas da americana. O Nubank também está em busca de talentos que possam complementar seu time. A Cognitect possui em seu quadro especialistas em linguagem funcional, uma abordagem moderna e eficiente e que já é utilizada pelos desenvolvedores do Nubank.

Alguns dos funcionários da Cognitect prestavam consultoria ao Nubank desde 2014, quando o banco digital começou a desenvolver seus primeiros produtos.

Essa é a segunda compra do banco digital e a transação aconteceu de modo semelhante à primeira . Em janeiro, o Nubank adquiriu a Plataformatec, consultoria especializada em método ágil e em desenvolvimento e gerenciamento de produtos digitais. Com a aquisição, cerca de 50 funcionários do time de projetos da Plataformatec, como engenheiros e especialistas na metodologia ágil, foram incorporados ao Nubank.

” Contar com o reforço dos profissionais da Cognitect vai nos permitir aprimorar ainda mais nossos produtos para devolver às pessoas o controle de suas vidas financeiras por meio de serviços simples, transparentes e humanos”, afirma David Vélez, fundador e CEO do Nubank, em nota.

“Este é um passo fundamental para permitir que o Nubank continue escalando as operações de maneira sustentável”, diz afirma Edward Wible, co-fundador e CTO do Nubank. “Nosso objetivo é ter o time técnico mais talentoso do mercado para assegurar os melhores produtos e serviços aos clientes.”

Hoje, o banco digital tem escritórios no Brasil, México, Argentina e Alemanha e funcionários de mais de 30 nacionalidades. De julho do ano passado a julho deste ano, 1.300 pessoas foram contratadas. O time da engenharia duplicou de tamanho, de 281 para cerca de 600 pessoas.

O Nubank foi fundado há sete anos no Brasil e hoje tem 25 milhões de clientes. A fintech lançou seu primeiro produto em 2014, um cartão de crédito sem anuidade gerenciado inteiramente por um aplicativo móvel. Hoje, o cartão é usado por mais de 13 milhões de usuários. Em 2017, o Nubank também lançou seu programa de benefícios, o Nubank Rewards, e sua conta digital, utilizada atualmente por mais 20 milhões de brasileiros.