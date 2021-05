Nubank e Brex estão entre as 50 empresas mais inovadoras do mundo

As startups financeiras Nubank e Brex são as únicas empresas brasileiras entre as 50 companhias privadas mais disruptivas do mundo, segundo um ranking da CNBC. Na edição deste ano, o portal analisou as empresas que tiveram o melhor desempenho em meio à pandemia e que foram capazes de superar os percalços econômicos com modelos de negócios resilientes.

A grande maioria das empresas do ranking já possuem valores bilionários de mercado, e mais da metade delas já alcançou o status de unicórnio — como é o caso do Nubank, avaliado em mais de 25 bilhões de dólares. Outra fintech brasileira inserida na lista é a Brex, fundada na Califórnia (EUA) pelos brasileiros Pedro Franceschi e Henrique Dubugras e avaliada em 7,4 bilhões de dólares. As duas brasileiras ocupam o 40º e sexto lugar, respectivamente. A lista também inclui empresas como a chinesa Didi e a rede social Clubhouse. Veja lista completa abaixo:

As 50 empresas mais disruptivas do mundo

Posição Empresa 1º Robinhood 2º Stripe 3º Discord 4º SentinelOne 5º Didi Chuxing 6º Brex 7º Marqeta 8º Chime 9º TytoCare 10º ElevateBio 11º K Health 12º Convoy 13º Checkout.com 14º Indigo Ag 15º Snyk 16º Tempus 17º Lineage Logistics 18º Gojek 19º Clear 20º Tala 21º Flutterwave 22º Thrasio 23º Relativity Space 24º Impossible Foods 25º AMP Robotics 26º Neteera 27º Cockroach Labs 28º Cityblock Health 29º Udacity 30º Apeel 31º Sight Diagnostics 32º Cybereason 33º Clubhouse 34º Sila Nanotechnologies 35º Bestow 36º Gopuff 37º Databricks 38º Ripple 39º Plaid 40º Nubank 41º Flexport 42º Flock Freight 43º Eat Just 44º Movandi 45º Footprint 46º Airtable 47º BlocPower 48º Patreon 49º Guild Education 50º Heal

