Nubank cria recurso para emissão e pagamento de impostos MEI

A fintech Nubank anunciou nesta quinta-feira, 11, uma nova ferramenta exclusiva para clientes MEI da conta PJ: uma central para emissão e pagamento de impostos.

A ferramenta 'Meus Impostos MEI' permite que o usuário cuide das obrigações fiscais de sua empresa em um único lugar, sem a necessidade de emissão e pagamento da guia DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional – o imposto obrigatório para MEIs) usando outros apps ou sites, de um jeito rápido e seguro.

“A conta PJ do Nubank nasceu com a missão de tornar a vida financeira de empreendedores brasileiros mais fácil. Queremos que nossos clientes cuidem do que realmente importa: o seu negócio. O Meus Impostos MEI é um jeito prático, fácil e automatizado de manter os compromissos burocráticos em dia com segurança, tudo dentro da conta PJ do Nubank”, comenta Livia Chanes, líder de operações do Nubank no Brasil.

Em média, as empresas brasileiras gastam cerca de 1.500 horas por ano para preparar, declarar e pagar impostos, segundo um estudo do Banco Mundial. O tema é considerado difícil e burocrático, e o processo de emissão e pagamento do imposto obrigatório para MEIs também pode ser confuso e cheio de fricções na experiência dos clientes – já que requer o uso de dois ou mais aplicativos ou sites responsáveis pela emissão ou pagamento, que precisa ser feito todo mês.

Quais são as vantagens da nova ferramenta para MEIs?

Com a função Meus Impostos MEI, os clientes podem emitir e pagar o imposto DAS direto pelo app do Nubank, sem a necessidade de entrar em outros sistemas da Receita Federal, ou demais provedores que prestam esse serviço, para emissão do boleto e leitura para pagamento.

Além disso, podem receber lembretes mensais para manter o pagamento da DAS sempre em dia, receber a confirmação de pagamento em tempo real, consultar pagamentos de impostos atrasados e futuros sem sair do app, além de pagar os impostos usando o saldo da conta PJ ou no cartão de crédito.

