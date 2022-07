Viagem no tempo? Burger King tem novo sanduíche, mas quer voltar ao passado

Um novo sanduíche é a aposta do Burger King para atrair clientes mais nostálgicos. A marca de fast-food lança nesta quarta, 6, o BK Original, que busca replicar uma receita clássica e o jeito de fazer hambúrgueres desde os primeiros lançamentos da rede, ainda na década de 1970.

O destaque está nas comunicações para o novo lançamento. Em vídeo, fotos e banners espalhados pelas grandes cidades, o Burger King reforça o visual 'retrô' do lanche, replicando cenas do clássico "De volta Para o Futuro", filme de 1985.

A marca também está de olho em ativações que podem dar ainda mais visibilidade ao novo item do cardápio e promover uma experiência completa que vai além do consumo do sanduíche. Na cidade de São Paulo, o Burger King está criando espaços instagramáveis e outras imersões. No restaurante da Praça Panamericana, zona Oeste da capital, haverá decoração inspirada na década de 1970.

“A experiência do consumidor têm sido cada vez mais importante para nós. Após o sucesso das ativações para lançamento do nosso Stranger Menu, em collab com a Netflix, queremos repetir a fórmula e levar para os BK Lovers, o pacote completo que um grande lançamento merece”, afirma Juliana Cury, diretora de marketing e Inovação da BK Brasil, principal franqueada das marcas Burger King e Popeyes no Brasil.

O BK Original estará disponível em todas as lojas da rede no aplicativo da marca e via delivery a partir desta quarta, por R$29,90 (em um combo com bebida e batata frita). Durante o primeiro mês de venda, consumidores que comprarem o sanduíche por meio do Clube BK, de benefícios, receberão o dobro de pontos acumulativos.

Veja, abaixo, o vídeo da campanha de lançamento: