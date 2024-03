Novo modelo, troca de fábrica e motor híbrido: quais os planos de R$ 11 bilhões da Toyota no Brasil

A Toyota confirmou, nesta terça-feira, 5, o maior investimento de sua história no Brasil. A montadora irá investir 11 bilhões de reais no país até 2030. A estratégia da empresa é ampliar a capacidade de produção de veículos e motores. Uma das grandes apostas da companhia é na introdução de modelos equipados com a tecnologia híbrida flex da marca, que mistura combustíveis fósseis e eletrificação.

Desse montante, 5 bilhões de reais já estão confirmados até 2026 e incluem a produção de um novo veículo compacto híbrido flex, já anunciado no ano passado. A previsão de produção é para 2025. O investimento bilionário também contemplará um outro modelo com a mesma tecnologia, desenvolvido especialmente par ao mercado brasileiro.

"Estamos muito satisfeitos em poder ampliar nossa produção local, exportar para toda a região e assim gerar e distribuir mais valor para toda a sociedade, em forma de empregos e desenvolvimento econômico”, afirmou, em nota à imprensa, Rafael Chang, CEO da Toyota para a América Latina e Caribe.

Expansão de um parque fabril, fechamento de outro

Os novos investimentos viabilizarão a expansão do parque fabril da empresa em Sorocaba, no interior de São Paulo, que atualmente funciona a plena capacidade, uma consequência direta da elevada procura, no mercado nacional e internacional, por veículos eletrificados produzidos no país. O local receberá um investimento em crescimento e incorporará as operações produtivas que hoje ficam em Indaiatuba, também em São Paulo.

A expectativa da Toyota é que a transferência de unidades acontece a partir de meados de 2025 até o final de 2026.

Segundo a montadora, 100% dos empregos serão mantidos. Além disso, outros 500 postos de trabalho serão criados na plata de Sorocaba, com o objetivo de apoiar o crescimento da capacidade produtiva.

“Nossos investimentos vão promover o desenvolvimento da cadeia de fornecedores de componentes para veículos eletrificados, apoiando assim o processo de descarbonização da mobilidade no país e em toda a região da América Latina”, afirma Evandro Maggio, Presidente da Toyota do Brasil.

Construção de um motor do sistema híbrido

Parte do investimento será também destinado a montagem de um motor do sistema híbrido em 2025 na planta de Porto Feliz. Como próximo passo, a montagem de baterias será realizada na fábrica de Sorocaba a partir de 2026, para equipar os veículos híbridos já produzidos localmente.

Além do mercado brasileiro, a Toyota atende 22 países com a produção local.