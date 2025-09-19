Novo conceito? Starbucks vai reinstalar centenas de milhares de assentos em lojas

A Starbucks anunciou que reinstalará centenas de milhares de assentos em suas lojas na América do Norte. A novidade foi divulgada pelo CEO da companhia, Brian Niccol, durante o Fast Company Innovation Festival, realizado em Nova York.

Segundo o executivo, a iniciativa busca resgatar a ideia da cafeteria como “terceiro lugar” — um espaço entre casa e trabalho em que os clientes possam permanecer por mais tempo. "Acho que esse é o nosso diferencial", disse ele.

Plano de redesenho das lojas Starbucks

Nos últimos anos, o modelo de negócios da Starbucks se tornou mais para pedidos digitais e retiradas rápidas, especialmente após a pandemia. Esse formato reduziu a quantidade de assentos disponíveis, privilegiando áreas de espera para pedidos feitos pelo celular.

Niccol afirmou que a rede perdeu parte da experiência que caracterizou seu crescimento. Para reverter esse cenário, o plano “De Volta à Starbucks” inclui não apenas o retorno dos assentos, mas também uma revisão completa do design das lojas, segundo a Fast Company.

A companhia pretende redesenhar mil das 11 mil unidades que opera na América do Norte. Entre as mudanças previstas estão:

retorno de itens personalizados, como bilhetes escritos em copos;

novas opções de cardápio, incluindo doces artesanais e ricos em proteínas;

uso de canecas de cerâmica para consumo no local.

Além do redesenho físico, Niccol também tem buscado melhorar o atendimento ao cliente e reformular o cardápio. No início do mês, a rede de cafeterias lançou uma bebida, que inclui o icônico Pumpkin Spice Latte (PSL) — o latte de abóbora com especiarias —, e gerou um aumento significativo no fluxo de clientes.

A empresa também aumentou o número de funcionários nas unidades e passou a permitir que colaboradores assumam turnos em diferentes lojas.

O reposicionamento ocorre em um momento de estagnação nas transações da Starbucks, que atingiram o pico em 2019. Em 2024, a rede faturou US$ 36 bilhões, valor praticamente estável em relação ao ano anterior.

Ao mesmo tempo, concorrentes como Luckin Coffee, na China, e marcas como Blank Street, Dunkin’ e Dutch Bros vêm ampliando presença de mercado, especialmente entre consumidores da Geração Z, com foco em bebidas inovadoras.

A aposta da Starbucks é retomar a conexão entre clientes e baristas, reforçando a experiência presencial como diferencial competitivo, de acordo com a Fast Company.