Novo clube dos US$ 200 bilhões: seis homens dobram marca histórica

O crescimento do valor das ações das empresas de tecnologia, na esteira da inteligência artificial, elevou seis bilionários ao novo patamar dos US$ 200 bilhões, dobrando o número de integrantes do grupo mais seleto do mundo em menos de um ano.

Segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg, Elon Musk, Larry Ellison, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page e Sergey Brin agora têm fortunas individuais superiores a essa marca.

Até recentemente, um patrimônio de US$ 100 bilhões era suficiente para garantir lugar no topo da lista global. Mas o forte aumento nas ações de empresas ligadas à IA — como Tesla, Meta, Alphabet e Oracle — redefiniu o patamar de riqueza no Vale do Silício. Juntos, os seis acumulam cerca de US$ 1,7 trilhão, liderados por Musk, com US$ 457 bilhões, e Ellison, com US$ 317 bilhões.

IA impulsiona ações e multiplica fortunas bilionárias

O valor dos papéis da Oracle subiu 54% em 2025, elevando o patrimônio de Ellison em US$ 124 bilhões apenas neste ano. Os cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, viram suas fortunas aumentarem em US$ 76 bilhões e US$ 70 bilhões, respectivamente, com a valorização de 49% da Alphabet, segundo a Bloomberg.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, e Jeff Bezos, fundador da Amazon, também se beneficiaram do otimismo em torno da IA, enquanto Musk, além da Tesla, ampliou ganhos com participações na SpaceX e na xAI.

Bernard Arnault, presidente do grupo LVMH, segue próximo do grupo com US$ 194 bilhões após ganhos de US$ 18 bilhões no ano. Já Jensen Huang, CEO da Nvidia, e Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, podem ser os próximos a alcançar o marco, com fortunas estimadas em US$ 176 bilhões e US$ 181 bilhões, respectivamente.

A valorização das empresas de IA vem impulsionando um aumento coletivo sem precedentes. Somente neste ano, os seis integrantes do novo clube dos US$ 200 bilhões adicionaram US$ 330 bilhões às suas fortunas. A Nvidia, primeira empresa a atingir US$ 5 trilhões em valor de mercado, teve alta de 51% no ano, enquanto as ações da Microsoft subiram 25%, ultrapassando brevemente os US$ 4 trilhões em valor de mercado.