Novo app gratuito revoluciona a gestão de vendas e recebíveis

Pesquisa realizada pelo Sebrae com mais de 10.000 empreendedores no Brasil apontou que 52% deles desejam maior qualificação nas áreas de controle e gestão financeira. Algumas vezes falta estrutura tecnológica; em outras, conhecimento técnico; ou ainda, tempo.

Pensando nesse contexto e no perfil do empreendedor que tem um faturamento médio anual de 3 milhões de reais e que, geralmente, opera com uma média de quatro adquirentes (entende-se as “maquininhas” de cartões e vouchers), a Fiserv, líder global em pagamentos e tecnologia de serviços financeiros, lança o aplicativo de Gestão de Pagamentos, o Gpag.

Desenvolvido aqui no Brasil e considerando a realidade do empreendedor brasileiro, o aplicativo é gratuito e controla as vendas e recebimentos de empresas em seus diferentes meios de pagamento.

Ao consolidar em um único local, ele permite fazer a gestão de cartões de crédito, débito e voucher de forma rápida, segura e dinâmica, entendendo os fluxos e acompanhando as taxas acordadas com cada uma das adquirentes.

Para se registrar também é fácil: o empreendedor só precisa ter um smartphone Android ou iPhone (Android ou iOS); baixar o Gpag e se cadastrar. Para utilizá-lo basta ter CNPJ ou CPF com registro de MEI e ter contratado pelo menos uma adquirente.

“O Gpag traz a inteligência do negócio associada ao perfil do cliente, indica onde ele tem oportunidade de explorar melhor o seu negócio com base nas informações apresentadas, como entender os horários e datas com menor volume de transação para realizar promoções ou gerenciar a vigência do contrato com a(s) adquirente(s) para manter as tarifas especiais ou comparar taxas, visto que o aplicativo é agnóstico, ou seja, integrado com os principais adquirentes”, afirma Rogério Signorini, diretor de produtos e-commerce da Fiserv para América Latina.

O Gpag já tem integração com as adquirentes Bin, Caixa Pagamentos, Cielo, Getnet, Rede, Stone e VR. Em 2022, a Fiserv deve intensificar seus esforços para expandir a quantidade de adquirentes integrados, bandeiras regionais e vouchers.

Aplicabilidades

Com o detalhamento de recebimentos e de vendas, inclusive parceladas, visão da agenda de cancelamentos das vendas e estornos, comparativo de taxas e integração dos principais adquirentes de forma automatizada, o empreendedor leva mais inteligência para seus negócios associado ao seu perfil.

O Gpag indica, por exemplo, onde há oportunidade de explorar melhor o negócio com base nas informações apresentadas, como entender horários e datas com menor volume de transação, um momento adequado para realizar promoções.

A partir do próximo ano, o Gpag também permitirá que micro e pequenas empresas antecipem recebíveis com um custo compatível com o perfil do negócio, tendo como base os valores das vendas em cartão de crédito.

“A estimativa do Banco Central é que 290 bilhões de reais sejam movimentados por ano por meio deste tipo de operação. A antecipação de recebíveis do Gpag permitirá um melhor controle financeiro da empresa e ajudará empreendedores a entender melhor quando devem contar com este tipo de crédito mais acessível para garantir fluxo de caixa ou investir em estoque e expansão”, complementa Signorini.

A Fiserv ainda estuda novos usos do aplicativo, como simulação de taxas em único local.

Parceria

O diretor da Fiserv destaca ainda que o aplicativo reforça o compromisso da empresa de atuar junto com pequenos negócios, apoiando o desenvolvimento desses empreendedores que respondem por 30% do PIB nacional e por 54% dos empregos formais do país, segundo o estudo “Participação das PMEs na economia nacional e regional”, elaborado pelo Sebrae e Fundação Getulio Vargas (FGV).

No Brasil, a Fiserv realiza 8,5 bilhões de transações por ano e atende mais de 850.000 lojistas. Além de atender o segmento de PME por meio da adquirência Bin, a Fiserv fechou neste ano um contrato com exclusividade com a Caixa Pagamentos para prestar serviços de adquirência para os clientes pessoas jurídicas em todo o Brasil, por 20 anos.

No mundo, a empresa tem diversos programas para apoiar pequenos negócios e, no último ano, comprometeu 50 milhões de dólares para ajudar PMEs de minorizados com doações, treinamento e acesso a tecnologia e oportunidades de networking nos Estados Unidos e Reino Unido. Até agosto de 2020, foram beneficiados mais de 950 empreendedores em 12 cidades.