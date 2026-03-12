Nova era, novo CEO, novas metas: os planos da Swile no Brasil para este ano

A empresa francesa de benefícios corporativos Swile inicia uma nova fase de sua operação no Brasil após alcançar 1 milhão de usuários no país e atingir rentabilidade em menos de cinco anos de atuação. O momento marca também uma mudança na liderança local e uma reformulação na estratégia de produtos da companhia.

Internamente chamada de “Nova Era”, essa etapa combina expansão do portfólio, reposicionamento da plataforma e a saída do CEO Julio Brito, que liderou a operação brasileira nos últimos anos.

Brito permanecerá como general manager no Brasil até a chegada de um novo executivo para a posição, em um processo de transição planejado. Posteriormente, o executivo assumirá o papel de Strategic Advisor da empresa.

“Júlio foi fundamental para construir a Swile no Brasil e levar nosso negócio à marca de um milhão de usuários. Graças à sua liderança, hoje temos um time forte e uma plataforma sólida para a próxima fase de crescimento no país”, afirma Loïc Soubeyrand, CEO global da Swile.

Segundo o executivo, a permanência de Brito como conselheiro estratégico ajudará a companhia a manter o ritmo de expansão no mercado brasileiro.

Para Brito, a decisão também marca uma mudança de ritmo após anos de construção da operação no país.

“Construir a Swile no Brasil foi uma jornada incrível e um dos capítulos mais empolgantes da minha carreira. Alcançar a marca de um milhão de usuários com um time tão talentoso é algo de que tenho muito orgulho”, afirma.

“Depois de vários anos intensos construindo o negócio, quero passar um pouco menos de tempo na estrada e mais tempo próximo de casa. Assumir o papel de Strategic Advisor parece um próximo passo natural para mim”, diz.

Crescimento e metas para os próximos anos

Nos últimos anos, a Swile Brasil vem registrando expansão no país. Entre 2024 e 2025, a Swile teve crescimento de 40% no faturamento, ritmo que a companhia pretende manter também ao longo de 2026.

O objetivo, segundo a empresa, é consolidar a plataforma como uma solução premium de benefícios corporativos, acompanhando uma tendência crescente entre empresas de buscar ferramentas mais integradas para gestão de pessoas, pagamentos e despesas corporativas.

Desde sua chegada ao Brasil, a Swile estruturou sua operação com base em um modelo de rede aberta (open loop). Nesse sistema, os benefícios podem ser utilizados em uma gama mais ampla de estabelecimentos, ampliando a liberdade de escolha dos usuários.

Esse modelo tem ganhado relevância no debate sobre o futuro do setor, especialmente em meio às discussões regulatórias envolvendo o PAT.

Expansão de produtos

A nova fase da empresa também envolve o lançamento de novas soluções no Brasil.

Entre os projetos está o Swile Expense, plataforma de gestão de despesas corporativas prevista para chegar ao país em 2027. A ferramenta permitirá automatizar processos como prestação de contas, reembolsos e controle de gastos corporativos, integrando cartões empresariais, digitalização de recibos e fluxos de aprovação.

A solução também terá integração com inteligência artificial, utilizada para aprimorar a experiência do usuário e simplificar o uso da plataforma.

Outro produto no radar é o Swile Travel, plataforma voltada à gestão de viagens corporativas. A ferramenta permite centralizar reservas, aplicar políticas de viagem e acompanhar despesas em tempo real, integrando planejamento, pagamentos e relatórios em uma única interface. Na França, o Swile Travel já figura entre as dez principais soluções de sua categoria.

Movimento em ano de PAT

O movimento da Swile Brasil ocorre em um momento de transformação no mercado de benefícios corporativos no Brasil. Tradicionalmente concentrado em poucos grandes players e modelos fechados de aceitação, o setor vem passando por mudanças impulsionadas pela digitalização dos serviços e por debates regulatórios, especialmente em torno do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Nesse cenário, a Swile pretende ampliar sua atuação para além dos benefícios tradicionais. A empresa passa a posicionar sua plataforma como uma Employee Wallet, uma espécie de carteira digital corporativa que reúne diferentes soluções ligadas à vida financeira do trabalhador em um único aplicativo.

O Brasil ocupa hoje um papel relevante nessa estratégia. A operação local já responde por 25% do volume global de negócios da Swile e por cerca de um terço do crescimento anual da companhia, segundo a empresa.