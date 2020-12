Nova cozinha do grupo IMC faz do pão de semolina do Frango Assado à massa da Pizza Hut

De uma nova cozinha central, com 5.000 metros quadrados e muita automação, saem os novos sonhos, projetos e estratégias do grupo IMC, dono de marcas de alimentação como Frango Assado, KFC e Pizza Hut.

O grupo IMC, que chegou a receita de 1,6 bilhão de reais em 2019 e de 815 milhões de reais nos nove primeiros meses deste ano, controla diversas marcas de alimentação no Brasil, além de suas operações nos Estados Unidos, Colômbia e Panamá. No Brasil, também detém as marcas Viena, Batata Inglesa, Olive Garden e outros, além de catering para companhias aéreas.

Mesmo com mais de 420 unidades no país, havia um empecilho para a expansão ser mais intensa: cada restaurante precisava de uma cozinha completa, para transformar ingredientes frescos nos pratos servidos em cada unidade.

O grupo investiu 40 milhões de reais em uma grande cozinha central em Louveira, interior de São Paulo, para centralizar essa produção, cortar custos e garantir uma qualidade mais constante entre os diferentes pratos. Essa cozinha abre uma série de possibilidades para o grupo, de novos formatos da Pizza Hut, venda de pão de semolina do Frango Assado no varejo e no iFood e desenvolver pratos congelados do Viena. Confira mais sobre essa estratégia abaixo.

1. Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Alimentação; Pão de Semolina zoom_out_map 1 /12 Massa do famoso pão de semolina sendo preparada (Germano Lüders/Exame) Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Alimentação; Pão de SemolinaFoto: Germano Lüders14/12/2020

2. Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Alimentação; Pão de Semolina zoom_out_map 2 /12 Massa do famoso pão de semolina sendo preparada (Germano Lüders/Exame) Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Alimentação; Pão de SemolinaFoto: Germano Lüders14/12/2020

3. Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Alimentação; Pão de Semolina zoom_out_map 3 /12 Pães de semolina do Frango Assado prontos para o congelamento (Germano Lüders/Exame) Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Alimentação; Pão de SemolinaFoto: Germano Lüders14/12/2020

4. Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Alimentação; Pão de Semolina zoom_out_map 4 /12 Pães de semolina: itens podem ser vendidos em outros canais de venda, como iFood ou mercados. (Germano Lüders/Exame) Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Alimentação; Pão de SemolinaFoto: Germano Lüders14/12/2020

5. Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Alimentação; Produção do biscoitos de polvilho zoom_out_map 5 /12 Preparação do biscoito de polvilho do Frango Assado (Germano Lüders/Exame) Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado;Alimentação; Produção do biscoitos de polvilhoFoto: Germano Lüders14/12/2020

6. Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Alimentação; Produção do biscoitos de polvilho zoom_out_map 6 /12 Preparação do biscoito de polvilho do Frango Assado (Germano Lüders/Exame) Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado;Alimentação; Produção do biscoitos de polvilhoFoto: Germano Lüders14/12/2020

7. Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Alimentação; Produção do biscoitos de polvilho zoom_out_map 7 /12 Nova cozinha central traz mais eficiência ao grupo IMC (Germano Lüders/Exame) Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado;Alimentação; Produção do biscoitos de polvilhoFoto: Germano Lüders14/12/2020

8. Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Alimentação; Produção do biscoitos de polvilho zoom_out_map 8 /12 Embalagens do biscoito de polvilho: produtos são vendidos em supermercados Sam's Club e Pão de Açúcar (Germano Lüders/Exame) Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado;Alimentação; Produção do biscoitos de polvilhoFoto: Germano Lüders14/12/2020

9. Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Produção de Coxinha; Alimentação zoom_out_map 9 /12 Massa da coxinha do Frango Assado e Viena (Germano Lüders/Exame) Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado;Produção de Coxinha; AlimentaçãoFoto: Germano Lüders14/12/2020

10. Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Produção de Coxinha; Alimentação zoom_out_map 10 /12 Massa da coxinha do Frango Assado e Viena (Germano Lüders/Exame) Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado;Produção de Coxinha; AlimentaçãoFoto: Germano Lüders14/12/2020

11. Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Produção de Coxinha; Alimentação zoom_out_map 11 /12 (Germano Lüders/Exame) Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado;Produção de Coxinha; AlimentaçãoFoto: Germano Lüders14/12/2020

12. Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado; Produção de Coxinha; Alimentação; Refrigeração zoom_out_map 12/12 Coxinhas: sistema de refrigeração é essencial para a estratégia de expansão do grupo (Germano Lüders/Exame) Cozinha Central da IMC, Pizza Hut, KFC, Frango Assado;Produção de Coxinha; Alimentação; RefrigeraçãoFoto: Germano Lüders14/12/2020

Nova tecnologia de resfriamento

Para conseguir criar todas essas novas estratégias, a nova fábrica conta com uma nova tecnologia: resfriamento rápido dos pratos. A validade dos pacotes é de cerca de um ano e eles podem ser criados para as diversas marcas do grupo.

Se em uma cozinha normal é necessário prever a quantidade de alimentos que deve ser vendida e correr o risco de acabar ou sobrar, agora é possível resfriar os pratos e manter em estoque, retirando apenas aquilo que será consumido.

Essa eficiência é importante especialmente no caso do Frango Assado, que serve lanches, um bufê de almoço e jantar e ainda tem um mercado. Um dos principais atrativos para viajantes é poder encontrar variedade no bufê, mas é difícil conseguir preparar muitas receitas diferentes em uma cozinha descentralizada. Agora, todo o bufê é suprido a partir de embalagens congeladas de frango, peixe, legumes ou feijão que levam apenas 10 minutos para serem descongelados.

O forno para aquecer esses pratos é inteligente: o funcionário precisa apenas indicar qual é o prato a ser descongelado e o equipamento ajuda o tempo e a temperatura necessários. A logística para a entrega desses pacotes de receitas aos restaurantes precisa ser refrigerada e o grupo monitora a temperatura nos caminhões ou nas próprias unidades a todo momento.

“No limite, nosso restaurante não precisa ter nenhuma faca e nem chama de fogão”, diz Newton Maia, presidente do grupo IMC. Segundo ele, em poucos metros quadrados é possível preparar pratos para centenas de clientes.

Outro gargalo das cozinhas descentralizadas era o treinamento para os funcionários, já que era necessário ensinar cada uma das diversas receitas. Agora, o treinamento – e o processo de abertura de novas unidades – ficou mais simples e veloz.

Antes da abertura da nova unidade, o grupo tinha duas cozinhas centrais, mais manuais, com capacidade de 200 toneladas de alimentos e a nova planta tem capacidade de produção de 600 toneladas por mês. A empresa também centralizou a produção de pratos que estavam com fornecedores terceiros.

Novas estratégias para Pizza Hut, Viena e Frango Assado

A nova cozinha central permite uma expansão física mais acelerada dos restaurantes do grupo IMC, ao reduzir o espaço e investimento necessários para a abertura de uma cozinha. Mais que isso, permite novos formatos de expansão.

Pães de semolina e biscoitos de polvilho da marca Frango Assado já estão sendo vendidos em algumas unidades dos supermercados Sam’s Club e Pão de Açúcar. “Podemos vender até coxinhas para supermercados”, diz Maia.

Em junho, o Viena começou a vender refeições congeladas em supermercados da rede Sam’s Club, do Grupo Big (ex-Walmart). Haverá pequenas geladeiras em alguns restaurantes do Viena para a venda dessas refeições.

Outro horizonte de crescimento que a empresa está estudando é criar a marca Frango Assado no iFood, para vender alimentos e os famosos pães de semolina mesmo sem nenhuma loja nos centros urbanos. A ideia é usar unidades do Viena em shoppings, por exemplo, para fazer a distribuição.

Ao centralizar a fabricação da massa de pizza, a rede Pizza Hut também ganha novas possibilidades de expansão. Ao congelar a massa da pizza na cozinha central e enviar para os restaurantes, é possível reduzir em um terço a área do restaurante em 25% o número de funcionários.

“Em todo o mundo, o consumo de pizza está mais voltado para fora dos restaurantes, como comprar por um aplicativo ou passar na loja e pegar a pizza”, diz o presidente. De acordo com ele, o consumidor não aceita mais esperar uma hora pelo seu pedido e a velocidade é essencial. Para isso, é importante que uma marca tenha cozinhas pequenas e invisíveis em diversos bairros, para estar mais próxima dos consumidores – essa é uma das estratégias que a Pizza Hut pode colocar em prática.