Em nova campanha, a Renner acompanha a vida de uma mulher dos 8 aos 80 anos

Quem assistiu ao Fantástico no último domingo, 12, foi impactado, no intervalo, pela estreia da nova campanha da Renner. Em um filme inédito, a varejista traz uma narrativa emocionante em torno da trajetória de vida de uma mulher dos 8 aos 80 anos de idade experimentando diferentes formas de se libertar.

O comercial da campanha, criado pela agência Suno Paim, com produção da O2 Filmes, tem desdobramentos em diversos formatos de mídia, incluindo ativações em redes sociais, imprensa, blog e ações em loja, e propõe uma reflexão sobre quanto a liberdade feminina conquistada é realmente praticada.

“Somos uma marca de moda brasileira que construiu uma relação afetiva e cúmplice com as consumidoras do nosso país ao longo de muitos anos por meio de trocas, escutas, pesquisas e um diálogo permanente”, destaca Maria Cristina Merçon, diretora de Marketing Corporativo da Lojas Renner. “Para celebrar esse vínculo, apresentamos nesta campanha um tema que é muito importante e que está presente no cotidiano de cada mulher, que é a liberdade feminina, inspirando a cada uma de nós, de fato, buscarmos exercê-la”, afirma Maria Cristina.



Sobre a campanha

Narrado por Zezé Motta, o filme Dos 8 aos 80 é uma viagem no tempo. Nele, a personagem revisita diferentes momentos de sua vida – da infância à fase adulta –, relembra seus dilemas e o processo de ser quem realmente deseja a cada novo ciclo. Nas redes sociais, a ação vai explorar as diversas formas de ser livre partindo de conteúdos em parceria com creators de todos os estilos. O squad da campanha, inclusive, é composto de mulheres de diferentes idades, que vão mostrar que, para cada uma e a cada circunstância, a liberdade pode ter muitos significados. Além da própria Zezé Motta, Lilia Cabral, Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Preta Gil, Paola Antonini, Rafa Brites, Clara Moneke e Gabriela Loran participam da campanha compartilhando suas experiências e estimulando a troca com o público sobre o tema.

Liberdade feminina: tema da nova campanha da Renner, filme mostra personagem ao longo dos anos experimentando diferentes formas de se libertar (RENNER/Divulgação)

Trajetória de cumplicidade

Essa não é a primeira vez que a Renner aborda temáticas relevantes para as mulheres. Ao longo de toda sua história, a varejista lançou campanhas sobre assuntos como desafios da maternidade e a valorização das diferentes formas de amor.

A marca também se conecta às clientes de outras formas – por exemplo, praticando uma moda cada vez mais responsável. Hoje, oito em cada dez peças de roupa da Renner já são mais sustentáveis, sendo que 98% dos produtos de algodão usam fibra certificada e 100% das peças em jeans possuem algum atributo de sustentabilidade relacionado ao seu processo produtivo.

A cumplicidade também está na conveniência da experiência de compra (a Renner lançou seu e-commerce em 2010, evoluindo para a omnicanalidade); na valorização da indústria têxtil nacional (cerca de 70% dos produtos são fabricados no Brasil); e no acompanhamento de tendências traduzidas em coleções que buscam atender aos mais variados estilos.

Com essas ações e a nova campanha – uma das mais robustas já feitas pela marca –, a Renner espera amplificar esse diálogo e fortalecer ainda mais a relação com as suas clientes.