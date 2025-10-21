'Nós queremos ser o iPhone do Minha Casa, Minha Vida', diz o CEO da SCIRE, Gustavo Quintela

Gustavo Quintela nasceu em Lisboa e vive no Brasil há 15 anos. Economista por formação, atualmente é o CEO da SCIRE, incorporadora com foco na construção de moradias diferenciadas para o consumidor que almeja a compra do primeiro imóvel. “Nós queremos ser o iphone do Minha Casa, Minha Vida”, compara Quintela, em uma analogia à qualidade dos aparelhos da Apple em comparação aos demais celulares.

A construtora atua no mercado catarinense desde 2013 e projeta encerrar 2025 com 500 unidades entregues e mais de 3 mil em construção, ultrapassando 300 mil metros quadrados já edificados em sua trajetória.

A estimativa de receita para 2025 é fechar com uma receita de R$ 200 milhões, mantendo a taxa média de crescimento de 30%. A previsão, explica Quintela, é realizar um IPO em 2030, quando projeta alcançar um faturamento superior a R$ 350 milhões ao ano. Atualmente, são 8 empreendimentos em construção e um landbank de R$ 800 milhões.

Com atuação consistente no segmento de moradias voltadas ao primeiro lar, conciliando acessibilidade, design e tecnologia, alcançou o crescimento de 50% no VGV (Volume Geral de Venda) a cada ano nos últimos três anos. “Nosso foco são famílias com renda entre R$ 6 mil e R$ 15 mil que buscam um imóvel entre R$ 300 mil e R$ 600 mil”, explica .Quintela.

O modelo de negócio alia rentabilidade à democratização do acesso à moradia, com empreendimentos entregues em São José, Palhoça e Biguaçu, na Grande Florianópolis, e Blumenau, no Vale do Itajaí.

Na última semana, a incorporadora apresentou, na sua sede, em Florianópolis, os decorados dos empreendimentos View e Connect, reforçando o posicionamento de elevar o padrão dos produtos enquadrados no Minha Casa, Minha Vida.

O View, localizado no Centro Histórico de São José, marca uma nova fase para a SCIRE. Entre os diferenciais do imóvel de três quartos estão as vagas com recarga elétrica para veículos, amplas áreas de lazer e acabamentos de alto padrão, características até então pouco comuns no segmento. “Nosso propósito é mostrar que é possível entregar um produto dentro do Minha Casa, Minha Vida com conforto, estética e inovação”, afirma.

Queda na taxa de juros

O cenário é favorável: o Minha Casa, Minha Vida encerrou 2024 com 1,26 milhão de unidades contratadas, um volume 60% acima da meta prevista para 2026. “Nós acreditamos que o setor imobiliário possa atuar com um dos indutores da economia, já que a inflação dá claros sinais de desaceleração e a tendência é de que os juros possam baixar ainda em 2026”, avalia Gustavo Quintela, que não esconde sua paixão por macroeconomia, surgida ainda nos tempos da formação como economista.

E a SCIRE vem surfando essa onda com resultados expressivos — empreendimentos como Botanic, Boulevard e Connect registraram vendas acima de 60% em tempo recorde, enquanto o Solare, em Blumenau, alcançou 40% das unidades comercializadas no dia do lançamento.