Nokia assina acordo sobre patentes 5G com fabricante chinesa Vivo

A fabricante de aparelhos de telecomunicação Nokia anunciou nesta segunda-feira, 1, um acordo sobre patentes 5G com a fabricante de smartphones chinesa Vivo. A Nokia receberá pagamentos da Vivo, juntamente com pagamentos retroativos para cobrir o período de disputa.

"O acordo resolve todas as pendências de litígios de patentes entre as partes, em todas as jurisdições. Os termos do acordo permanecem confidenciais, conforme acordado entre as partes", afirmou a Nokia em comunicado.

Foi o sexto acordo de licenciamento de smartphones da Nokia nos últimos 13 meses. A empresa já fez acordos com Apple, Samsung, OPPO, Honor e Huawei.

No mês passado, o grupo afirmou que esperava que a Nokia Technologies, sua unidade de licenciamento de propriedade intelectual, gerasse pelo menos 1,4 bilhão de euros (US$ 1,51 bilhão) de lucro operacional em 2024.

"Estamos felizes por ter chegado a um acordo com a vivo, que reflete o respeito mútuo pelos direitos de propriedade intelectual um do outro", disse o CEO da Nokia, Jenni Lukander. "A vivo é um dos principais players na indústria global de smartphones. Esperamos trazer mais inovação para seus usuários em todo o mundo por meio de nossa colaboração."

O acordo é mais um capítulo em torno das taxas de licenciamento para patentes 5G. As diversas patentes envolvidas e a falta de um padrão unificado na indústria tem arrastado processos litigiosos entre as empresas de telecom.