No franchising 4.0, aceleradoras apostam na expansão rápida e exponencial

O Brasil tem se destacado cada vez mais no cenário global de franchising. Nos últimos anos, conquistou um crescimento notável e alcançou a quarta posição no ranking mundial. Mas por que esse modelo de negócios cresceu tão rápido e se tornou um pilar da economia do país? Essa evolução é resultado de diversos fatores, desde a cultura empreendedora enraizada na sociedade brasileira a demanda por serviços e produtos e a economia.

Dados recentes mostram que o mercado de franquias no país tem se destacado consistentemente. Em 2022, o setor registrou um faturamento de cerca de R$ 211,4 bilhões, um aumento de 14,3% em relação ao ano anterior. O número de unidades de franquia também cresceu, chegando a aproximadamente 184 mil unidades em operação.

Crescimento exponencial no franchsing

São inúmeros os fatores que contribuíram para a posição do Brasil no ranking global de franquias. Entre os elementos-chave, a possibilidade de um crescimento acima da média tem elevando a nossa potência.

É o que chamamos de Franchising 4.0, uma abordagem que combina as práticas tradicionais com inovação tecnológica, criando oportunidades para franqueadores e franqueados, além de atrair novos investidores, também evidenciam novas necessidades, como a otimização de expansão e a implementação de novos processos tecnológicos.

Essa é uma resposta aos desafios atuais: uma estratégia de expansão de negócios que envolve o rápido crescimento de uma rede. Nesse formato, a franqueadora busca acelerar o ritmo de expansão, abrindo múltiplas unidades franqueadas em um curto período de tempo.

Esse método era usado no ecossistema de startups, e o termo aceleradora passou a ser usado em franquias, na metodologia de expandir negócios com potencial de desenvolvimento empreendedor e número de unidades.

Como ser um multifranqueado de sucesso? Especialistas destacam oito pontos

A expressão “aceleradora de franquias” ganhou popularidade nos últimos dois anos e vem se fortalecendo. Esse ecossistema possui um plano estratégico que tem como principal objetivo alavancar negócios de forma inteligente, tornando as redes líderes de mercado em seu segmento, tudo isso por meio da profissionalização do franchising.

É importante ressaltar que não se resume em número de unidades, mas também envolve melhorias nos processos administrativos, mentorias, treinamentos e há uma rede de relacionamento profissional desenvolvida com o setor.

Como acelerar uma franquia

Dentro desse cenário cada vez mais dinâmico, a estratégia de aceleração de franquias tem se tornado fundamental para empreendedores que buscam se estabelecer rapidamente. Uma das principais vantagens das franquias é a capacidade de replicar um modelo de negócio de sucesso. Isso colabora para que empreendedores estendam sua presença geograficamente, com gerenciamento e estrutura sólida.

O primeiro passo para acelerar uma marca, é que o empresário precisa estar preparado para o crescimento exponencial, além de ser um empreendedor de alto impacto. É necessário que tenha grande capacidade de execução e o planejamento estratégico definido. Para isso, é preciso uma formatação bem feita através de:

Análise financeira;

Habilidade financeira da franqueadora e franqueado;

COF (circular de oferta da franquia);

Contrato e pré contrato;

Análise de logística;

Desenvolvimento de fornecedores a nível Brasil;

Estudo tributário fiscal e contábil;

É importante destacar, que em curto prazo usa-se um método que integra a análise de gestão, checagem de fluxo de caixa e verificação de processos, com o intuito de entender o nível de escalabilidade do negócio e a avaliação de satisfação dos franqueados.

Um outro ponto é que o negócio tenha escala nacional mínima de 300 franquias, com potencial de liderar seu mercado. Os métodos para escalar e acelerar o negócio estão atrelados à execução a curto prazo, pois a vantagem competitiva é crescer rápido.

Por que cada vez mais indústrias avançam para o varejo?

Quais são os desafios

Apesar do potencial, o franchising no Brasil ainda enfrenta desafios, como a burocracia e a alta carga tributária.

A regulamentação do franchising tem se tornado mais rigorosa nos últimos anos, com a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/19) estabelecendo regras claras para as franqueadoras sobre o conceito de franchising composto pelos elementos essenciais: licença de uso da marca, transferência de tecnologia de know-how, e direito de distribuição de produtos ou serviços de forma sistematizada.

Manter a consistência da marca e a qualidade em múltiplas unidades é um desafio contínuo. A economia brasileira também influencia o setor, com oscilações no mercado afetando o desempenho das franquias. Além disso, a competitividade crescente exige que as franqueadoras continuem inovando e oferecendo suporte de alta qualidade aos franqueados.

No entanto, o mercado brasileiro vem ganhando reconhecimento internacional e atraindo investidores estrangeiros interessados em expandir suas marcas no país. Além disso, tem grande potencial de expansão devido à sua vasta população e à crescente classe média, que impulsiona a demanda por produtos e serviços.

Reforma tributária, inovação e China: o que as lideranças de franquias debateram em convenção da ABF

As redes brasileiras desempenham um papel fundamental, elas oferecem oportunidades de negócios para empreendedores locais, geram empregos e contribuem para o desenvolvimento econômico das regiões em que estão presentes. Além disso, as franqueadoras brasileiras têm se destacado internacionalmente, expandindo suas operações para outros países.

As oportunidades são vastas, com potencial para expansão em setores ainda não explorados, como tecnologia e sustentabilidade. Além disso, investir em treinamento contínuo para franqueados e aprimorar a gestão das franquias são áreas-chave para melhorias.

O futuro do franchising no Brasil é promissor, com a economia se estabilizando e a demanda por produtos e serviços crescendo, o setor de franchising deve expandir juntamente com a contribuição da aceleração, que é um fenômeno que está transformando o cenário empresarial.